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Источник: защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит"

Tribuna.com сообщает, что защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в "Зенит".

Переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста сборной Украины находятся в завершающей стадии. По информации телеграм-канала НЕНОБЕЛЬ, агент Шандор Варга, закрывающий сделку, согласовал контракт на 2,5 года.

Ракицкий с 13 лет занимался в академии "Шахтера" и на протяжении всей карьеры играл только за донецкий клуб. Transfermarkt оценивает защитника в 7,5 миллионов евро. В активе Ярослава 54 матча и 5 голов за сборную Украины.
Теги: Зенит Шахтер Ракицкий
Сегодня, 15:54
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8
(1)
#8  Сибирячок   (Сегодня, 16:39)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да легко. Эти всех тимощуков готовы пригреть, ничего святого нет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Makc33   (Сегодня, 16:34)
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Fix
с трудом верится, что в текущей ситуации, кто-то поедет в Россию. Да ещё так громогласно. Свои его затюкают, да и в сборную могут перестать вызывать... В общем смелый поступок с его стороны

Так это , не в Россию а в Питер. Они ж побратимы,у тех во всех бедах Москва и Кремль виноваты и у этих тоже,такие же кострюлеголовые. Вон Тимощуг АТО поддерживает и прекрасно себя чувствует в Питере ,это ж братья У них Порошенко завтра в голубых труселях на поле зажигать будет,им пох,главное чтобы не черный был и Москву ругал и Вперед за Питяр!!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:31)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
?alx64,
Дурак
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#5  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 16:19)
  • +1
  •  (3)

с трудом верится, что в текущей ситуации, кто-то поедет в Россию. Да ещё так громогласно. Свои его затюкают, да и в сборную могут перестать вызывать... В общем смелый поступок с его стороны


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#4  alx64   (Сегодня, 16:18)
  • -11
  •  (11)

чем больше дебелов купят тем лучше будет!!!!!!!ура зенитушка весной в жопе будет ну и состав не состав а полное гавно!!!!!!!!ура товарищи зенит в гавне наконетца дождолися!!!!!!!!!теперь сраному зине выше 6-8 места хрен поднятся в итоге!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:17)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
смелый чел


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 16:14)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эх, не то это всё.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 16:01)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неожиданно смелое решение для Ракицкого. Укродуболомы после перехода покоя парню не дадут.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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