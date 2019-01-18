Матиас Краневиттер присоединился к "Зениту" на сборах в Катаре

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:35
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
15:50
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (3)
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (3)
15:00
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (3)
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (3)
14:29
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
14:17
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке
12:15
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
11:26
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
10:41
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (23)
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (23)
09:42
Орлов: Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться. Но… (36)
Орлов: Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться. Но… (36)
Матиас Краневиттер присоединился к "Зениту" на сборах в Катаре
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер присоединился к питерской команде на сборах в Дохе.
Аргентинец прибыл с опозданием из-за личных обстоятельств.
Аргентинец прибыл с опозданием из-за личных обстоятельств.
Матиас Краневиттер присоединился к команде ?? #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/gVgGP1XRIL— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 18, 2019
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