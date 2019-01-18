Матиас Краневиттер присоединился к "Зениту" на сборах в Катаре

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер присоединился к питерской команде на сборах в Дохе.Аргентинец прибыл с опозданием из-за личных обстоятельств.