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Матиас Краневиттер присоединился к "Зениту" на сборах в Катаре

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер присоединился к питерской команде на сборах в Дохе.

Аргентинец прибыл с опозданием из-за личных обстоятельств.

Теги: Краневиттер Зенит
Сегодня, 16:12
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#1  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33)
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Болеет за:
«Зенит»
лучше бы оно и не прибывало...
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
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