Новости партнеров

Александр Клещенко может перейти в московское "Динамо"

Защитник "Томи" Александр Клещенко может продолжить карьеру в московском "Динамо". К 23-летнему футболисту есть интерес от многих клубов Российской Премьер-Лиги, но "Динамо" является одним из тех, кто сделал предметное предложение.

Клещенко перешёл в "Томь" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого россиянин выступал за владикавказскую "Аланию" и краснодарскую "Кубань". В этом сезоне ФНЛ центральный защитник принял участие в 23 матчах (все – в основном составе) за "Томь" и отметился двумя забитыми мячами.

"Чемпионат.сом"
Теги: Динамо Томь Трансферы
Сегодня, 19:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.