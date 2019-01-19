Новости партнеров

"Енисей" расстался с Раде Дугаличем

Пресс-служба "Енисея" объявила о досрочном расторжении контракта с защитником Раде Дугаличем.



Сербский центрбек выступал в составе красноярского клуба с минувшего лета, за это время провел 14 матчей в РПЛ и забил один гол.
Теги: Енисей Дугалич
Сегодня, 13:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 14:02)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Зря они так.Новый Вьештица,за Тосно пендалей десять лично заработал,помог вылететь,теперь вот Енисею помогал)Зря они так.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.