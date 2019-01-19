"Енисей" расстался с Раде Дугаличем

Сербский защитник Раде Дугалич покидает "Енисей". Игрок и клуб достигли соглашения о досрочном прекращении действия контракта.



ФК "Енисей" благодарит Раде за профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/cIsB0aY3oL — ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 19, 2019

Пресс-служба "Енисея" объявила о досрочном расторжении контракта с защитником Раде Дугаличем.Сербский центрбек выступал в составе красноярского клуба с минувшего лета, за это время провел 14 матчей в РПЛ и забил один гол.