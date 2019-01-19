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Шандор Варга: Акунья - один из лучших левых защитников в мире

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о потенциальном новичке "Зенита", защитнике "Спортинга" Маркосе Акунье.

"Сергей Семак сказал, что есть две позиции, которые он хотел бы усилить – центральный защитник с левой ногой и левый защитник. Я посмотрел, что у нас есть – Акунья клиент компании, где я работаю, рекомендовал его. Сделали аналитику, начали переговоры. Знаю, что футболист разговаривал с Сергеем и хотел бы перейти. Когда есть обоюдное желание, может получиться переход.

На мой взгляд, Акунья один из лучших в мире на своей позиции. Суперигрок, футболист сборной Аргентины. Это все-таки уровень", - цитирует агента "СЭ".
Теги: Зенит Акунья Варга
Сегодня, 15:46
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Что то Варга бредит походу. Акунья - атакующий полузащитник и явно не один из лучших не только в мире, но и в Аргентине.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 16:05)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Он полузащитник ,а не защитник .во вторых ,лучшие играют в лучших лигах Европы .Англия,Испания .а он вообще в спортинге .

не мешай коммунистам творит свою историю!Этот трансфер расчитан на дебилов, как это они делали и раньше


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:55)
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online

Он полузащитник ,а не защитник .во вторых ,лучшие играют в лучших лигах Европы .Англия,Испания .а он вообще в спортинге .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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