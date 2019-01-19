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Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос?

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц возмущен переносом ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Краснодара".

17 января РФС подтвердил дату встречи – 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

"Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя – "Ростов" на втором месте, уступая лишь "Зениту". Матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг – по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов. Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день", - цитирует Арутюнянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 21:21
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#6  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:05)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Извините, не следил за перепетиями данного матча. По-моему, за перенос первые кто судачат, это оба клуба. Ежели их устраивает - остальные, в т.ч. фсяки там рэфэсэ и лиги - идут боком. Хозяева согласны? Гости тоже? Так отвалите все остальные. Как фанат имею права сказать: и болельщики тоже отвалите.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#5  Олег Анисимов   (Сегодня, 22:19)
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  •  (7)

Достали эти армянские отмазы...Как буд то другие клубы не были в подобной ситуации, начиная продажи билетов заранее или приобретая (еще более значимо), билеты на поезд или самолет, на выездной матч. Так обеспечьте аншлаг в будни, а не валите все на интересы болельщиков, мечтая лишь о том, как бы побольше срубить бабла с тех же болел для себя любимых. Второе место по посещаемости, видите ли, они занимают, так почему тогда клуб никак не расчитается по долгам с бывшими игроками, а бывшие партнеры подают в суд с иском о признании "Ростова" банкротом и трансферный баланс клуба давно в МИНУСЕ 3,5 миллиона евро, а РФС накладывает запрет на регистрацию новичков? Так для кого болелы денежки отдают, и куда они уходят, раз вы так о них заботитесь, "мудрые" ? РФС и РПЛ принимает решение в интересах клуба "Краснодар" и Страны, которой необходимы рейтинговые очки для представления большего числа клубов в ЕК. Хватит прикидываться, расчитывая на лохов и неадекватных псевдо-болел. Позорники


да какие рфс интересы решает в пользу рейтингов и клубов?все европейские клубы играют по 2-3 матча в неделю,и никто не жалуется,а у нас переносы устраивают,хоккеисты через день играют,и нагрузки тяжелее,не жалуются ведь,а футболисты бедные хрустальные устают,с таким подходом и останемся в глубоком анусе
и тут заминусовали))
Регистрация: 19.11.2017 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 21:51)
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  •  (8)
online

надоели уже со своим нытьём
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 21:50)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Достали эти армянские отмазы...Как буд то другие клубы не были в подобной ситуации, начиная продажи билетов заранее или приобретая (еще более значимо), билеты на поезд или самолет, на выездной матч. Так обеспечьте аншлаг в будни, а не валите все на интересы болельщиков, мечтая лишь о том, как бы побольше срубить бабла с тех же болел для себя любимых. Второе место по посещаемости, видите ли, они занимают, так почему тогда клуб никак не расчитается по долгам с бывшими игроками, а бывшие партнеры подают в суд с иском о признании "Ростова" банкротом и трансферный баланс клуба давно в МИНУСЕ 3,5 миллиона евро, а РФС накладывает запрет на регистрацию новичков? Так для кого болелы денежки отдают, и куда они уходят, раз вы так о них заботитесь, "мудрые" ? РФС и РПЛ принимает решение в интересах клуба "Краснодар" и Страны, которой необходимы рейтинговые очки для представления большего числа клубов в ЕК. Хватит прикидываться, расчитывая на лохов и неадекватных псевдо-болел. Позорники
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
#2  Oder8587   (Сегодня, 21:47)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Успокойся, Арташес...Это Россия, интересы людей здесь всегда на втором месте..
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 21:40)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну как всегда, только себе,а не людям
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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