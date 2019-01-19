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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос? (6)
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Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос?
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц возмущен переносом ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Краснодара".
17 января РФС подтвердил дату встречи – 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.
"Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя – "Ростов" на втором месте, уступая лишь "Зениту". Матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг – по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов. Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день", - цитирует Арутюнянца "Спорт-Экспресс".
17 января РФС подтвердил дату встречи – 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.
"Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя – "Ростов" на втором месте, уступая лишь "Зениту". Матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг – по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов. Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день", - цитирует Арутюнянца "Спорт-Экспресс".
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