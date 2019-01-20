Евгений Савин: три-четыре клуба РПЛ могут недосчитаться части призовых

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин рассказал о том, как будет распределен доход между клубами.– Это небольшое заблуждение, что матч-менеджер должен заниматься организацией каких-то развлекательных мероприятий за пределами стадиона. Этот человек на стороне клуба отвечает за координацию всех вопросов по организации матча. Если говорить о стимулировании клубов на более активную работу с болельщиками и, как следствие, увеличение посещаемости, мы с этого сезона начали иначе распределять призовые деньги. Если стадион в среднем за сезон заполняется менее чем на половину, то клуб не допускается к определенному проценту денежных средств от лиги. Пока сложно делать выводы, впереди еще весенняя часть, в ходе которой мы ожидаем прирост болельщиков на трибунах, но, если говорить о сегодняшнем дне, то три-четыре клуба могут недосчитаться части призовых из-за посещаемости.– Это каждый решает для себя. Речь идет о десятках миллионов рублей. На протяжении десяти лет средства распределялись по одной и той же схеме. Сумма призовых зависела только от занятого места в турнирной таблице. Теперь мы пробуем что-то новое, опираясь на те кейсы, которые использовались в Италии и Испании. В целом по посещаемости картина радужная: прирост около 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Однако всегда хочется большего.