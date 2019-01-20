Сверрир Игнасон в ближайшее время может перейти в ПАОК

Защитник "Ростова" Сверрир Игнасон может продолжить карьеру в ПАОКе, передает To10.gr.Отмечается, что руководители обоих клубов уже договорились о переходе. Зарплата Игнасона в греческой команде составит миллион евро за сезон. Ему предложен контракт на четыре года.Игнасон играет за "Ростов" с лета 2017 года.