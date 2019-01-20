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Сверрир Игнасон в ближайшее время может перейти в ПАОК

Защитник "Ростова" Сверрир Игнасон может продолжить карьеру в ПАОКе, передает To10.gr.

Отмечается, что руководители обоих клубов уже договорились о переходе. Зарплата Игнасона в греческой команде составит миллион евро за сезон. Ему предложен контракт на четыре года.

Игнасон играет за "Ростов" с лета 2017 года.
Теги: Ростов ПАОК Трансферы
Сегодня, 16:12
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#2  Stark   (Сегодня, 17:01)
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Болеет за:
ЦСКА
Игнасон stuck_out_tongue_closed_eyes

А может Ингасон?
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 16:46)
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Болеет за:
«Волга НН»
Все же мне кажется что он Ингасон ,и Ростов не продаст своего лучшего защитника ,если хочет опасть в еврокубки.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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