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Дмитрий Тарасов: я не бросал свою дочь. Это был ее выбор

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях со своей дочерью.

"Есть определенные люди, которые совершили ошибки. В клубе, в суде, среди приставов. Но это не мои ошибки. В совокупности этих ошибок, по факту, виновным остался я. Но это дело мы в самое ближайшее время добьем, и больше о нем никто вспоминать не будет. Думаю, все решится в течение ближайшего месяца. Сумма долга по алиментам? Да это не 15 миллионов, про которые пишут люди, это неправда. Сумма меньше как минимум в два раза, а то и еще меньше.

Не общаться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Пишу, отправляю аудиосообщения. Но если мама против, чтобы дочь общалась с отцом, с этим сделать что-то очень сложно. Ребенку 9 лет, ребенок сам может написать сообщение. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это ее выбор. Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта. Как только она сообразит, как только у нее мама поумнеет и скажет, что есть папа и его можно поздравить с Новым годом, это станет нормой. Но пока приходится этого добиваться через суды", — цитирует Тарасова "Спорт-экспресс".
Сегодня, 11:45
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#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 11:47)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
папка какой заботливый


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Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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