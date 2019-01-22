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Источник: "Галатасарай" предложил за Луиса Адриано 6 млн евро

По данным "Чемпионата", "Галатасарай" сделал московскому "Спартаку" официальное предложение о приобретении нападающего Луиса Адриано в размере 6 млн евро.

Красно-белые, однако, планирует выручить за бразильца 10 млн евро. Интерес к форварду также проявляет ещё один турецкий клуб – "Бешикташ".

Адриано выступает за "Спартак" с 2017 года после перехода из "Милана". В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в РПЛ, стал автором 4 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи.
Теги: Галатасарай Спартак Луис Адриано
Сегодня, 13:40
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#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:39)
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Болеет за:
«Зенит»
Красно-белые, однако, планирует выручить за бразильца 10 млн евро.

Офигели что-ли? За это говно мамонта? Сколько ему лет, 33?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 14:35)
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online

Цитата: anonymous
если слухи не врут и Спартак купит Фабиньо, то можно бесплатно отдавать

А кто Акинфееву будет в домик закатывать?Нет,не пойдет!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 14:15)
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если слухи не врут и Спартак купит Фабиньо, то можно бесплатно отдавать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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