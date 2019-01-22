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"Крылья Советов" минимально обыграли "Жилину", Самедов и Джано дебютировали за самарцев

Футболисты "Крыльев Советов" одержали победу над словацкой "Жилиной" в товарищеском матче на сборе в ОАЭ (1:0).

Товарищеский матч

"Крылья Советов" — "Жилина" (Словакия) — 1:0

Гол: Яковлев, 54 (1:0).

"Крылья Советов" (1-й тайм): Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Антон, Самедов, Джано, Шейдаев, Канунников.

"Крылья Советов" (2-й тайм): Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак, Зотов, Мияйлович, Тимофеев, Яковлев, Зиньковский, Ткачук, Соболев.
Теги: Крылья Советов Самедов Ананидзе
Сегодня, 15:25
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(1)
#4  Волжанин   (Сегодня, 16:44)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: iDEAD
е мае ... сколько спартаковцев в Крыльях

Поэтому и находятся в зоне стыковых игр.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  F.Totti.   (Сегодня, 16:02)
  • -1
  •  (3)

Отлично,теперь хоть Крылья дадут бой пуловым
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 15:55)
  • +1
  •  (3)

Цитата: iDEAD
е мае ... сколько спартаковцев в Крыльях

7 вроде насчитал )

Тимофеев, Яковлев, Тигиев, Зотов, Самедов, Джано, Шишкин smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:51)
  • +1
  •  (3)

е мае ... сколько спартаковцев в Крыльях
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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