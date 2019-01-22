"Крылья Советов" минимально обыграли "Жилину", Самедов и Джано дебютировали за самарцев

Футболисты "Крыльев Советов" одержали победу над словацкой "Жилиной" в товарищеском матче на сборе в ОАЭ (1:0).Яковлев, 54 (1:0).Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Антон, Самедов, Джано, Шейдаев, Канунников.Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак, Зотов, Мияйлович, Тимофеев, Яковлев, Зиньковский, Ткачук, Соболев.