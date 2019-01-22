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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Крылья Советов" минимально обыграли "Жилину", Самедов и Джано дебютировали за самарцев
Футболисты "Крыльев Советов" одержали победу над словацкой "Жилиной" в товарищеском матче на сборе в ОАЭ (1:0).
Товарищеский матч
"Крылья Советов" — "Жилина" (Словакия) — 1:0
Гол: Яковлев, 54 (1:0).
"Крылья Советов" (1-й тайм): Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Антон, Самедов, Джано, Шейдаев, Канунников.
"Крылья Советов" (2-й тайм): Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак, Зотов, Мияйлович, Тимофеев, Яковлев, Зиньковский, Ткачук, Соболев.
Товарищеский матч
"Крылья Советов" — "Жилина" (Словакия) — 1:0
Гол: Яковлев, 54 (1:0).
"Крылья Советов" (1-й тайм): Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Антон, Самедов, Джано, Шейдаев, Канунников.
"Крылья Советов" (2-й тайм): Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак, Зотов, Мияйлович, Тимофеев, Яковлев, Зиньковский, Ткачук, Соболев.
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