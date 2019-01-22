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Вячеслав Караваев: перейти в "Зенит"? Если уезжать, то с гарантированным местом в основе

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ответил на вопрос, согласился бы он перейти в "Зенит" до конца сезона на правах аренды.

"Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке "Зенита" это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в "Витессе". Для резких перемен должны быть веские причины.

Шанс стать чемпионом России - точно не аргумент. Во-первых, у меня уже есть чемпионский титул с ЦСКА. Во-вторых, а вдруг завтра мной заинтересуется клуб, который борется за чемпионство, скажем, в Бундеслиге? "Бавария" или Дортмунд - не важно. Понятно, что это мечты, но никогда заранее не знаешь, как жизнь сложится. Уходить же в аренду в Россию и сидеть в запасе - значит, загубить карьеру", - цитирует Караваева "Советский спорт".
Теги: Зенит Караваев Витесс
Сегодня, 17:56
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(1)
#3  sumzzz  Калининград (Сегодня, 19:18)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Всё по делу. Человек видит чуть дальше, чем наши молодые и четко понимает, что Зенит или Спартак совсем не потолок.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#2  КБелый  везде (Сегодня, 19:04)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
после таких слов наебуллины и оздоевы уронили челюсть в тапки со слезами"а что так можно было?"
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:25)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
То же мне суперзвезда,которому нужно гарантировать место в составе. Такие не нужны.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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