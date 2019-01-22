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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Вячеслав Караваев: перейти в "Зенит"? Если уезжать, то с гарантированным местом в основе
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ответил на вопрос, согласился бы он перейти в "Зенит" до конца сезона на правах аренды.
"Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке "Зенита" это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в "Витессе". Для резких перемен должны быть веские причины.
Шанс стать чемпионом России - точно не аргумент. Во-первых, у меня уже есть чемпионский титул с ЦСКА. Во-вторых, а вдруг завтра мной заинтересуется клуб, который борется за чемпионство, скажем, в Бундеслиге? "Бавария" или Дортмунд - не важно. Понятно, что это мечты, но никогда заранее не знаешь, как жизнь сложится. Уходить же в аренду в Россию и сидеть в запасе - значит, загубить карьеру", - цитирует Караваева "Советский спорт".
"Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке "Зенита" это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в "Витессе". Для резких перемен должны быть веские причины.
Шанс стать чемпионом России - точно не аргумент. Во-первых, у меня уже есть чемпионский титул с ЦСКА. Во-вторых, а вдруг завтра мной заинтересуется клуб, который борется за чемпионство, скажем, в Бундеслиге? "Бавария" или Дортмунд - не важно. Понятно, что это мечты, но никогда заранее не знаешь, как жизнь сложится. Уходить же в аренду в Россию и сидеть в запасе - значит, загубить карьеру", - цитирует Караваева "Советский спорт".
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