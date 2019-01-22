Лунев - новый Лодыгин? Оценки матча "Зенит" - "Локомотив"

На второй день кубка «Матч Премьер» получилось не так остро и горячо, как это было на открытии турнира, зато мы увидели больше голов. О неплохом возвращении Ригони, бодром Смолове и других участниках встречиОсновной голкипер «Зенита» регулярно ошибался в конце первой части сезона и останавливаться, видимо, не собирается. Насчёт второго гола никаких претензий к вратарю питерцев нет, зато первый – целиком на его совести.Набиуллин неплохо начал игру – часто ходил вперёд, зарабатывал штрафные, – но чаще всего получались совсем холостые забеги. Кроме того, пару раз левый защитник ошибался под давлением Игнатьева на своей половине поля. Не самая удачная игра головой Нету привела к началу одной из голевых атак «Локо». Анюков был очень ограничен, но особо не привозил: когда Антон Миранчук забивал второй гол, Анюков был перед ним, но вряд ли мог помешать.Терентьев играл всего 15 минут, но успел пропустить мимо Тугарева, который оформил голевой пас. Скроботову небольшой аванс, но действовал парень 2000-го года рождения уверенно и солидно. Смольников добавил активности на правом фланге, помогал Ригони и отдал голевую передачу на аргентинца.Критикуемая опорная зона в лице Маркизио и Краневиттера (Эрнани все-таки имел другие задачи) вроде бы не так плохо справлялась поначалу с давлением «Локо», соперники проходили только через фланги и полуфланги, но потом оба игрока в абсолютно комичном стиле пропустили Алексея Миранчука, позволив ему начать вторую голевую атаку. Их сменщики провели тайм слишком невыразительно, чтобы был смысл о них предметно разговаривать.Эрнани действовал чуть ниже, но ориентировался в первую очередь на атаку. Кузяев был полезен в самые тяжёлые минуты «Зенита», когда не получалось перейти в наступление. Далер цеплялся, придерживал мяч и старался дать ширину, но партнёры не очень охотно его поддерживали. Мак показал, как здорово он умеет разгоняться по флангу и упираться в защитников.Олег заработал опасный штрафной и участвовал в результативной атаке. Дриусси пару раз неплохо разбирался в крайне стесненных условиях. Ригони сделал отличную передачу на Дзюбу с углового, а потом забил гол. Главное, чтобы аргентинец после первой яркой игры не сдулся так же ярко, как это было в «Аталанте».Антон порадовал только лишь единственным слаломом, но вряд ли его стоит винить: чаще всего мяч до форварда просто не доходил. Дзюба шарахался на фланги, опускался, делал всё, чтобы помочь своим партнёрам в условиях взлома закрепощённого «Локомотива».У русского бразильца настоящих сложностей не было, кроме разве что одного момента после удара со средней дистанции. Коченков пропустил, но не виноват, а в остальном не выручал, за него это делали защитники.Оборона первого тайма действовала достаточно уверенно за исключением отдельных моментов. В одном из них оступился Кверквелия, в другом Чарли довольно легко прошёл Заболотный. Оценки более высокие игроки «Локо» не заслужили потому, что реального давления в первом тайме «Зенит» не показывал.Отличился только Игнатьев – желанием и уверенной игрой на чужой половине поля.Идову пару раз по-настоящему выручил, правда, чуть не срезал в собственные ворота. Молодые песни не испортили, но и свои куплеты вставляли не слишком бодро.Крыховяк старался быть активным, но высокий процент брака не позволил поляку показать уровень. Баринов был молодцом – отлично действовал в отборе, затруднял преодоления центра поля сопернику прессингом, начал голевую атаку. Тарасов (привычно) был хорош только на втором этаже.Жемалетдинов давал мало полезного, всё больше потери или поперечные передачи. Миранчуки выглядели отлично: давали много движения, тащили мяч вперёд и сделали (Алексей – начало, Антон – завершение) второй гол.Миронов и Тугарев получили своё, по большому счёту, за один эпизод. Здесь и комментировать нечего.С первым мячом Фёдору, конечно, повезло, но фортуна улыбается при любом взятии ворот. Не постеснялся и ударил – заслужил. К тому же Смолов принял участие во втором голе: стал соединяющим звеном между обоими Миранчуками.Фото: официальный сайт "Зенита"