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Лунев - новый Лодыгин? Оценки матча "Зенит" - "Локомотив"

На второй день кубка «Матч Премьер» получилось не так остро и горячо, как это было на открытии турнира, зато мы увидели больше голов. О неплохом возвращении Ригони, бодром Смолове и других участниках встречи


Лунев – 2, Кержаков – без оценки

Основной голкипер «Зенита» регулярно ошибался в конце первой части сезона и останавливаться, видимо, не собирается. Насчёт второго гола никаких претензий к вратарю питерцев нет, зато первый – целиком на его совести.

Набиуллин – 3, Нету - 2.5, Маммана – 3, Анюков – 3

Набиуллин неплохо начал игру – часто ходил вперёд, зарабатывал штрафные, – но чаще всего получались совсем холостые забеги. Кроме того, пару раз левый защитник ошибался под давлением Игнатьева на своей половине поля. Не самая удачная игра головой Нету привела к началу одной из голевых атак «Локо». Анюков был очень ограничен, но особо не привозил: когда Антон Миранчук забивал второй гол, Анюков был перед ним, но вряд ли мог помешать.

Терентьев – 2, Скроботов - 3.5, Мевля - 3.5, Смольников – 4, Жирков – без оценки

Терентьев играл всего 15 минут, но успел пропустить мимо Тугарева, который оформил голевой пас. Скроботову небольшой аванс, но действовал парень 2000-го года рождения уверенно и солидно. Смольников добавил активности на правом фланге, помогал Ригони и отдал голевую передачу на аргентинца.

Лунев - новый Лодыгин? Оценки матча "Зенит" - "Локомотив"

Маркизио - 2.5, Краневиттер - 2.5, Оздоев – 2, Мусаев – 3

Критикуемая опорная зона в лице Маркизио и Краневиттера (Эрнани все-таки имел другие задачи) вроде бы не так плохо справлялась поначалу с давлением «Локо», соперники проходили только через фланги и полуфланги, но потом оба игрока в абсолютно комичном стиле пропустили Алексея Миранчука, позволив ему начать вторую голевую атаку. Их сменщики провели тайм слишком невыразительно, чтобы был смысл о них предметно разговаривать.

Кузяев - 3.5, Эрнани – 3, Мак - 2.5

Эрнани действовал чуть ниже, но ориентировался в первую очередь на атаку. Кузяев был полезен в самые тяжёлые минуты «Зенита», когда не получалось перейти в наступление. Далер цеплялся, придерживал мяч и старался дать ширину, но партнёры не очень охотно его поддерживали. Мак показал, как здорово он умеет разгоняться по флангу и упираться в защитников.

Шатов - 3.5, Дриусси - 3.5, Ригони - 4.5

Олег заработал опасный штрафной и участвовал в результативной атаке. Дриусси пару раз неплохо разбирался в крайне стесненных условиях. Ригони сделал отличную передачу на Дзюбу с углового, а потом забил гол. Главное, чтобы аргентинец после первой яркой игры не сдулся так же ярко, как это было в «Аталанте».

Заболотный – 3, Дзюба - 4

Антон порадовал только лишь единственным слаломом, но вряд ли его стоит винить: чаще всего мяч до форварда просто не доходил. Дзюба шарахался на фланги, опускался, делал всё, чтобы помочь своим партнёрам в условиях взлома закрепощённого «Локомотива».


Гильерме - 3.5, Коченков – без оценки

У русского бразильца настоящих сложностей не было, кроме разве что одного момента после удара со средней дистанции. Коченков пропустил, но не виноват, а в остальном не выручал, за него это делали защитники.

Лысов – 3, Чорлука – 3 Кверквелия – 3, Игнатьев - 3.5

Оборона первого тайма действовала достаточно уверенно за исключением отдельных моментов. В одном из них оступился Кверквелия, в другом Чарли довольно легко прошёл Заболотный. Оценки более высокие игроки «Локо» не заслужили потому, что реального давления в первом тайме «Зенит» не показывал.

Отличился только Игнатьев – желанием и уверенной игрой на чужой половине поля.


Идову – 4, Михалик – 3, Логинов - 2.5, Лапшов - 2.5

Идову пару раз по-настоящему выручил, правда, чуть не срезал в собственные ворота. Молодые песни не испортили, но и свои куплеты вставляли не слишком бодро.

Денисов – 3, Крыховяк - 3 Баринов – 4, Тарасов - 2.5

Крыховяк старался быть активным, но высокий процент брака не позволил поляку показать уровень. Баринов был молодцом – отлично действовал в отборе, затруднял преодоления центра поля сопернику прессингом, начал голевую атаку. Тарасов (привычно) был хорош только на втором этаже.

Жемалетдинов – 2, Алексей Миранчук - 4, Антон Миранчук – 4.5, Фернандеш - без оценки, Миронов – 4, Тугарев - 3.5, Куликов - без оценки

Жемалетдинов давал мало полезного, всё больше потери или поперечные передачи. Миранчуки выглядели отлично: давали много движения, тащили мяч вперёд и сделали (Алексей – начало, Антон – завершение) второй гол.

Миронов и Тугарев получили своё, по большому счёту, за один эпизод. Здесь и комментировать нечего.

Смолов - 4.5, Эдер - 2.5

С первым мячом Фёдору, конечно, повезло, но фортуна улыбается при любом взятии ворот. Не постеснялся и ударил – заслужил. К тому же Смолов принял участие во втором голе: стал соединяющим звеном между обоими Миранчуками.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: официальный сайт "Зенита"
Теги: Зенит Локомотив Смолов Дзюба Лунев Баринов
Сегодня, 22:49
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#4  Даден Баден   (Сегодня, 23:35)
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online

Место, видимо, такое(с)
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 23:25)
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online
Болеет за:
ЦСКА
После сегодняшнего очередного ляпа,мало кто сомневается что Лунев ничем не сильнее Лодыгина...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  truten74   (Сегодня, 23:04)
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Покупай нового нападающего Семак,напов нет.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#1  daveG  MO (Сегодня, 22:55)
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Болеет за:
«Зенит»
за что Дзюбе то 4?


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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