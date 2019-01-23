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Сергей Семак: просил, чтобы на позицию Чернова в "Зенит" взяли другого игрока

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча первого тура Кубка Матч Премьер с "Локомотивом" (1:3) отметил, что просил руководство клуба взять нового игрока на позицию левого защитника перед уходом Евгения Чернова.

"Почему команду покинул Чернов? У него закончился контракт. Сейчас нам нужен защитник хорошего уровня, если мы хотим двигаться. Прежде чем расставаться с ним, я просил, чтобы взяли на эту позицию другого игрока. Но пока у нас никого нет. Посмотрим.

Не знаю, что случилось и почему в команду вернулся Ригони. Такое лучше спросить у руководства. Человек остался без команды, у него контракт с""Зенитом». Наверное, поэтому и вернулся", - цитирует Семака "Чемпионат.сом".
Сегодня, 04:30
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