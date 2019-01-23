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Тульский "Арсенал" победил "Ягеллонию" в контрольном матче

Тульский "Арсенал" в рамках подготовки ко второй части сезона провел товарищеский матч с польской "Ягеллонией".

Оружейники оказались сильнее, победив со счетом 2:1.

Товарищеские матчи

"Арсенал" (Россия) — "Ягеллония" (Польша) — 2:1 (0:0)

Голы: Берхамов, 66. Герах (автогол), 83 — Климала, 76
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 13:49
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