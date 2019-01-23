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Ростов-на-Дону Ахмат
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Вчера, 23:56
Адвокат Кокорина - о словах про "стадо баранов": автором провокации является профессиональный журналист (15)
Адвокат Кокорина - о словах про "стадо баранов": автором провокации является профессиональный журналист (15)
"Народ - стадо баранов", - написал Кокорин в письме... Три месяца назад. Александр снова в центре внимания
Нападающий "Зенита", который продолжает находиться в СИЗО, в очередной раз организовал шумиху вокруг своего имени. На этот раз он поделился в письме смелым мнением, которое взорвало футбольный сегмент русского интернета
Вроде бы ситуация только успокоилась: хейт по отношению к спортивным "каторжникам" утих, а многие начали жалеть друзей, попавших в такую передрягу, потому что объективно наказание не соответствует их проступку. На отношение повлияли и новости, связанные со здоровьем Кокорина.
Поскольку в СИЗО он не может тренироваться в достаточном объёме (несмотря на четыре посещения спортзала в неделю), начало давать о себе знать больное колено - его необходимо держать под нагрузками. Доносились совсем страшные новости от адвоката форварда. Следующая информация появилась уже после скандала, но общее направление защиты возникло задолго до него:
- У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей "Зенита".
У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - приводил слова юриста ТАСС.
Но в очередной раз в этом деле выстрелила новая информация.
21 января "Невские новости" опубликовали фотографию письма, которое было написано Кокориным. Как выяснилось, писал футболист его не сейчас, а уже довольно давно.
- Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого.
Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.
"Зенит" – чемпион. Кокорин, - подписался Александр в конце.
Естественно, вновь пошла волна недовольства в социальных сетях и на тематических сайтах.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пояснила "Спорт-Экспрессу", как Александр прокомментировал появление в интернете этого письма:
– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО, и эти слова к россиянам никакого отношения не имели.
Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.
– Народ теперь снова против него.
– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается так, как получилось, – сказала Потяева.
Вообще, слова действительно могут быть неправильно истолкованы, если Кокорин отвечал на вопрос о ком-то конкретном. Но кто теперь этому поверит? И ещё более ясный вопрос - зачем Александр писал подобное, если понимал, насколько пресса и публика настроены против него? Сформулировать так в данном случае значит красочно иллюстрировать известную поговорок про то, что некоторых исправит только могила.
На новую историю, в которую вляпался Кокорин, отреагировали в клубе. После матча с "Локомотивом" в рамках кубка "Матч Премьер" главного тренера "Зенита" Сергея Семака спросили, что он об этом думает.
- Мне кажется, тем людям, которые выставляют это, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить.
Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что он к другим людям относится нормально.
Ошибки допускаются. Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-либо, к сожалению, очень сложно.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий более конкретно пояснил, о чём говорил Александр:
- Разговаривая с Кокориным, я узнал, что это письмо он писал на третий или четвертый день после того, как оказался в Бутырке. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него. Типа "не надо слушать этих баранов", потому что у него своя версия. Он говорит о том, что потерпевшие с ним примирились и пожали руку, а потом, дескать, пошли и подали заявление, - рассказал он изданию Sport24.
Вряд ли, конечно, это происшествие хоть каким-то образом повлияет на решение суда, который состоится 8 февраля. Но лишний раз осложнить себе жизнь, испортить отношение того самого "народа", который вроде бы начал смягчаться, у Александра получилось.
С другой стороны, Александр можно понять: он писал это только после ареста и сформулировал так явно на эмоциях.
При этом Александра в Питере ждут и надеются, что он вновь выйдет на прежний уровень и будет играть. Мамаев такой поддержки лишен, судя по словам того же адвоката Кокорина:
- Если контракт у Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ.
Александр обещал, что после освобождения он будет заниматься только тренировками, но с таким талантом попадать в неприятности он вряд ли продержится без очередных скандалов долго.
Уже сегодня адвокат Кокорина Татьяна Стукалова прояснила ситуацию в своем инстаграме и назвала имя опубликовавшей это письмо:
- Эта выдержка из ответа Саши содержала негативную оценку народа, что подразумевало именно тех лиц, которые выставляли Кокорина "врагом народа", отметим, что ключевое слово здесь "народ", которое не распространяется на всех граждан Российской Федерации.
Как сегодня установлено, автором этой провокации является профессиональный журналист Карпова Анна Андреевна – сотрудник вышеуказанного СМИ "Невские новости", а на момент обращения к Кокорину она работала в СМИ "Народные новости".
Более того, журналистка Карпова опубликовала часть письма Кокорина не от своего имени, а от анонимного источника и совершенно понятно почему – грубо нарушены принципы журналистской этики и закона о СМИ, согласно которых журналист обязан был предупредить о своем статусе собеседника и после получения ответов на свои вопросы, обязан был получить разрешение на их публикацию и согласовать их содержание, - заключила Стукалова.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: ruposters // Невские новости // Инстаграм
Вроде бы ситуация только успокоилась: хейт по отношению к спортивным "каторжникам" утих, а многие начали жалеть друзей, попавших в такую передрягу, потому что объективно наказание не соответствует их проступку. На отношение повлияли и новости, связанные со здоровьем Кокорина.
Поскольку в СИЗО он не может тренироваться в достаточном объёме (несмотря на четыре посещения спортзала в неделю), начало давать о себе знать больное колено - его необходимо держать под нагрузками. Доносились совсем страшные новости от адвоката форварда. Следующая информация появилась уже после скандала, но общее направление защиты возникло задолго до него:
- У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей "Зенита".
У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - приводил слова юриста ТАСС.
Но в очередной раз в этом деле выстрелила новая информация.
21 января "Невские новости" опубликовали фотографию письма, которое было написано Кокориным. Как выяснилось, писал футболист его не сейчас, а уже довольно давно.
- Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого.
Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.
"Зенит" – чемпион. Кокорин, - подписался Александр в конце.
Естественно, вновь пошла волна недовольства в социальных сетях и на тематических сайтах.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пояснила "Спорт-Экспрессу", как Александр прокомментировал появление в интернете этого письма:
– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО, и эти слова к россиянам никакого отношения не имели.
Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.
– Народ теперь снова против него.
– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается так, как получилось, – сказала Потяева.
Вообще, слова действительно могут быть неправильно истолкованы, если Кокорин отвечал на вопрос о ком-то конкретном. Но кто теперь этому поверит? И ещё более ясный вопрос - зачем Александр писал подобное, если понимал, насколько пресса и публика настроены против него? Сформулировать так в данном случае значит красочно иллюстрировать известную поговорок про то, что некоторых исправит только могила.
На новую историю, в которую вляпался Кокорин, отреагировали в клубе. После матча с "Локомотивом" в рамках кубка "Матч Премьер" главного тренера "Зенита" Сергея Семака спросили, что он об этом думает.
- Мне кажется, тем людям, которые выставляют это, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить.
Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что он к другим людям относится нормально.
Ошибки допускаются. Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-либо, к сожалению, очень сложно.
Семак про слова Кокорина о том, что народ это стадо баранов #зенит pic.twitter.com/gCVcIdbZ63— Ваня Карпов (@OnooQ) January 22, 2019
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий более конкретно пояснил, о чём говорил Александр:
- Разговаривая с Кокориным, я узнал, что это письмо он писал на третий или четвертый день после того, как оказался в Бутырке. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него. Типа "не надо слушать этих баранов", потому что у него своя версия. Он говорит о том, что потерпевшие с ним примирились и пожали руку, а потом, дескать, пошли и подали заявление, - рассказал он изданию Sport24.
Вряд ли, конечно, это происшествие хоть каким-то образом повлияет на решение суда, который состоится 8 февраля. Но лишний раз осложнить себе жизнь, испортить отношение того самого "народа", который вроде бы начал смягчаться, у Александра получилось.
С другой стороны, Александр можно понять: он писал это только после ареста и сформулировал так явно на эмоциях.
При этом Александра в Питере ждут и надеются, что он вновь выйдет на прежний уровень и будет играть. Мамаев такой поддержки лишен, судя по словам того же адвоката Кокорина:
- Если контракт у Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ.
Александр обещал, что после освобождения он будет заниматься только тренировками, но с таким талантом попадать в неприятности он вряд ли продержится без очередных скандалов долго.
Уже сегодня адвокат Кокорина Татьяна Стукалова прояснила ситуацию в своем инстаграме и назвала имя опубликовавшей это письмо:
- Эта выдержка из ответа Саши содержала негативную оценку народа, что подразумевало именно тех лиц, которые выставляли Кокорина "врагом народа", отметим, что ключевое слово здесь "народ", которое не распространяется на всех граждан Российской Федерации.
Как сегодня установлено, автором этой провокации является профессиональный журналист Карпова Анна Андреевна – сотрудник вышеуказанного СМИ "Невские новости", а на момент обращения к Кокорину она работала в СМИ "Народные новости".
Более того, журналистка Карпова опубликовала часть письма Кокорина не от своего имени, а от анонимного источника и совершенно понятно почему – грубо нарушены принципы журналистской этики и закона о СМИ, согласно которых журналист обязан был предупредить о своем статусе собеседника и после получения ответов на свои вопросы, обязан был получить разрешение на их публикацию и согласовать их содержание, - заключила Стукалова.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: ruposters // Невские новости // Инстаграм
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