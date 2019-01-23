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Стали известны соперники "Анжи" на сборе в Кисловодске

Пресс-служба "Анжи" объявила имена соперников в рамках тренировочного сбора в Кисловодске.

25 января "Анжи" сыграет со своим молодежным составом, на 28-е число запланирована игра с "Биологом" (ПФЛ). Сбор в Кисловодске продлится до 29 января.

"Анжи" после 17 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Теги: Анжи
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