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Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина, выразил уверенность, что его клиенту и другому фигуранту уголовного дела по избиению людей Павлу Мамаеву продлят срок пребывания под стражей.

"Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела. Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела. Соответственно, даже если ознакомление с материалами произойдет до 8 февраля, Кокорину и Мамаеву все равно продлят срок содержания под стражей", - цитирует Ромашова Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:56
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#4  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
так для того и затягивают что потом объявить приговор и выпустить.. типа в сизо отсидели.. засчитывается же
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#3  truten74   (Сегодня, 18:16)
  • -5
  •  (7)
online

Полный беспредел.В Пиндосии за две недели бы вынесли приговор по такому случаю.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#2  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 18:05)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин больше не улыбается?Пусть ещё посидят,а то обнаглели до нельзя!

Российский суд самый гуманный суд в мире!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 18:00)
  • -4
  •  (8)

Мыльная опера продолжается серия №...... smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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