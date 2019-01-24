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Наир Тикнизян: если ЦСКА станет чемпионом, это будет сродни чуду

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян оценил турнирную ситуацию в российской Премьер-Лиге, где красно-синие после 17 туров идут на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидирующего "Зенита".

"В команде сейчас классный подбор игроков. И первое место в Премьер-Лиге это не какая-то недостижимая задача, все возможно. Конечно, это будет сродни чуду, с учетом столь серьезных перемен в команде. Но ЦСКА своим же примером, победами над «Реалом» в Лиге чемпионов, показал, что любой соперник нам по плечу", - цитирует Тикнизяна Bobsoccer.ru.

Тикнизян также ответил на вопрос о ближайшей цели: "В аренду можно уйти всегда, а вот остаться и закрепиться могут не все. Для меня очень важно доказать самому себе, что я смогу, что соответствую уровню основной команды. Если не получится, всегда есть другие варианты, но в данный момент я о них вообще не думаю".

Теги: Тикнизян ЦСКА
Сегодня, 07:19
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