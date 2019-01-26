Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Адвокат Мамаева заявил, что следствие может продлевать срок нахождения его клиента в СИЗО до 12 месяцев
Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, считает, что целью следствия до рассмотрения дела может быть создание наибольшего срока содержания его клиента под стражей.
"Возможная цель следствия — до рассмотрения дела по существу максимально создать наибольший срок содержания под стражей. Может, по их мнению, это облегчит финальный приговор. Не могу понять логику следствия, но вижу бездействие, которое влечёт продление сроков. Чем руководствуется следствие, принимают ли следователи решения самостоятельно, не знаю. Логики и понимания тут нет, можно строить любые предположения, но закон здесь нарушен. К сожалению, следствие по данному делу не проявляет независимость, а явно демонстрирует обратное.
Исходя из обвинений, которые предъявлены всем фигурантам, а одно из них тяжкое — хулиганство, срок содержания под стражей могут продлевать вплоть до 12 месяцев. Однако после шести месяцев нужно будет обосновывать, что дело представляет особую сложность в расследовании. В нашем случае это явно не соответствует действительности. До шести месяцев могут просить ещё раз продлить сроки содержания под стражей, а под арестом они находятся почти четыре месяца — с октября. И всё это для того, чтобы только решить те чисто технические процессуальные вопросы, под которые ранее уже продлевался срок стражи. Но из-за бездействия и волокиты они остаются неисполненными", - цитирует адвоката "Чемпионат"
"Возможная цель следствия — до рассмотрения дела по существу максимально создать наибольший срок содержания под стражей. Может, по их мнению, это облегчит финальный приговор. Не могу понять логику следствия, но вижу бездействие, которое влечёт продление сроков. Чем руководствуется следствие, принимают ли следователи решения самостоятельно, не знаю. Логики и понимания тут нет, можно строить любые предположения, но закон здесь нарушен. К сожалению, следствие по данному делу не проявляет независимость, а явно демонстрирует обратное.
Исходя из обвинений, которые предъявлены всем фигурантам, а одно из них тяжкое — хулиганство, срок содержания под стражей могут продлевать вплоть до 12 месяцев. Однако после шести месяцев нужно будет обосновывать, что дело представляет особую сложность в расследовании. В нашем случае это явно не соответствует действительности. До шести месяцев могут просить ещё раз продлить сроки содержания под стражей, а под арестом они находятся почти четыре месяца — с октября. И всё это для того, чтобы только решить те чисто технические процессуальные вопросы, под которые ранее уже продлевался срок стражи. Но из-за бездействия и волокиты они остаются неисполненными", - цитирует адвоката "Чемпионат"
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