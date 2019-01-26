Томас Тухель: трансфер Паредеса должен быть завершен в эти выходные

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель сообщил, что в ближайшее время полузащитник "Зенита" Леандро Паредес перейдет во французский клуб."Пока сделка не заключена, поэтому я не хочу много говорить об этом футболисте. Нам нужно завершить трансфер в эти выходные. Нужно подождать", - цитирует Тухеля le10sport.Напомним, ранее сообщалось, что "ПСЖ" заплатит за Паредеса 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов.