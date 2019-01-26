Лига 1 2018/19

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...
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Томас Тухель: трансфер Паредеса должен быть завершен в эти выходные

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель сообщил, что в ближайшее время полузащитник "Зенита" Леандро Паредес перейдет во французский клуб.

"Пока сделка не заключена, поэтому я не хочу много говорить об этом футболисте. Нам нужно завершить трансфер в эти выходные. Нужно подождать", - цитирует Тухеля le10sport.

Напомним, ранее сообщалось, что "ПСЖ" заплатит за Паредеса 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов.
Теги: Тухель ПСЖ Паредес Зенит Лига 1
Сегодня, 18:05
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5
(2)
#5  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 19:19)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
IvankoDrago,
колыма, иван драго. камаз, шварценеггер.....психушка в восторге.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#4  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 19:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: zloy
нах он ПСЖ?

видимо Питер заразный)))
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#3  zloy   (Сегодня, 18:50)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
нах он ПСЖ?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 18:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Женька!
Неужели ты сделаешь
мне предложение?
После двухлетнего знакомства...
Давай подождем до Нового Года,
должны пробить куранты...
Давай подождем...
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#1  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:06)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Боль! disappointed
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
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