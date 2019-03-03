Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Ростов (Россия)
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
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Гениальный Терентьев и портье из отеля в воротах. Оценки погрома, устроенного "Зенитом" "Ростову"
Первый тайм «Ростов» проиграл только по счёту, но никто из вышедших на после перерыва не наиграл на оценку больше двойки. Rusfootball.info разбирается в неудачниках и триумфаторах матча за третье место Кубка Матч Премьер.
Абаев – 3.0. Поймал несложный удар Маркизио, не помешал забить Кузяеву. Критиковать и хвалить не за что.
Паршивлюк – 2.5, Скопинцев – 3.0. Скопинцев впервые на турнире сыграл с первых минут и поначалу очень давил на Смольникова, но затем стал терять его возле своей штрафной. Сергей, к его несчастью, провёл полный матч, в концовке которого не попал по пустым воротам.
Ингасон – 2.5, Хаджикадунич – 3.0, Логашов – 3.0. В отличие от партнёров, виноватый в первом голе Ингасон остался на поле и после перерыва. Однако глядя на то, во что превратилась оборона «Ростова» после ухода исландца, оценку ниже ему ставить не станем. Хаджикадунич с Логашовым сыграли нормально, но и «Зенит» не поставил перед ними никаких задач.
Гацкан – 2.0, Глебов – 2.5, Зайнутдинов – 3.0. Ветеран провёл на поле все 90 минут и запомнился двумя обрезами перед своей штрафной, хоть голами они не запомнились. Глебов чередовал удачные и неудачные действия: к примеру, сразу после хорошей подачи штрафного он с углового низом выкатил мяч за лицевую. Казах понравился больше: минимум три умные обостряющие передачи в штрафную за тайм я насчитал.
Сигурдарсон – 3.5, Ионов – 2.5. Исландец подтвердил звание основного нападающего команды, боролся вперед он очень хорошо и эффективно, мог забить, но попал в штангу. Ионов запомнился красивым проходом с последующим ударом, но на этом всё.
Айдаров – 1.0, Новосельцев – 1.5, Плиев – 1.5, Щадин – 2.0, Зуев – 2.0, Кьяртанссон – 1.5. Могло показаться, что на второй тайм Карпин отправил в ворота «Ростова» швейцара из местного отеля – итог был бы тем же. На фоне концовочной вакханалии действия защиты «Ростова» всерьёз оценивать трудно, хотя для Новосельцева всё пошло не так сразу, когда он скинул мяч на бывшего партнёра Дзюбу. А вот на Кьяртанссона никто не скидывал – бедняга доигрался аж до обратной замены, хотя в данном случае это вряд ли реакция на уровень игры.
Трошечкин – 2.0, Попов – 2.0, Салетрос – 2.0, Сухомлинов – 1.5. Естественно, во втором тайме никто не усилил игру «Ростова», но с выходом Сухомлинова она исчезла как класс – четвёртый гол начался именно с его потери, на пятый Заболотный выкатывал из-под него. Хотя происходящее было общим ростовским фиаско – Валерию Карпину плевать на результат, но ему очень не понравилось, что игрокам было не наплевать и они совсем развалились.
Лунёв – 4.5. Совершил два суперсэйва, а Александр Шмурнов разглядел ещё и третий. Без традиционного пожара при розыгрыше мяча не обошлось, но главное, что Андрей снова вспомнил, как выручать.
Смольников – 3.0, Иванович – 3.0, Нету – 3.5, Жирков – 3.0. Игорю поначалу пришлось нелегко под давлением Скопинцева, но потом он даже начал подключаться в атаку и взаимодействовать с Дзюбой. Юрий сыграл во всех отношениях менее заметно. Дуэт центральных защитников в первом тайме совсем не впечатлил, допустив несколько моментов, но во втором нападающие «Ростова» ничего не смогли сделать.
Мусаев – 3.0, Эрнани – 2.5, Маркизио – 3.0. До перерыва средняя линия «Зенита» играла соответствующе – очень средне. Леон в присутствии Маркизио держался очень скромно и только после перерыва начал активно играть вперёд, поменяв позицию. Клаудио совершенно не понимал, чего от него хочет Кузяев, но по факту начал первую голевую атаку, сделал результативную скидку на угловом, убежал из стенки, позволив Шатову забить третий. Эрнани провёл не лучший тайм.
Кузяев – 3.0, Мак – 3.0, Дзюба – 4.0. Кузяев с Маком, можно сказать, не сделали вообще ничего, кроме гола. Дзюба тоже начал слабо, но потом вошёл в игру, стал цепляться за мячи, скидывать их партнёрам, без забитого мяча не ушёл.
Анюков – 3.0, Набиуллин – 3.5, Оздоев – 3.0, Шатов – 4.0, Ригони – 3.0. Семак сделал в перерыве 5 замен, и эти коррективы повлияли на игру команды гораздо лучше, чем ростовские. Ригони должно быть стрёмно, что при таком разгуле атаки он не поучаствовал в голах. Даже Набиуллин заработал штрафной для Шатова. Олег понравился движением, желанием, прессингом и лидерскими качествами, много подсказывал Мусаеву.
Мевля – 3.0, Краневиттер – 3.0, Заболотный – 3.5. Мевле заняться было в принципе нечем, но он успел поскользнулся на линии вратарской и подарить шанс Паршивлюку. Краневиттер на этот раз не привёз – и на том спасибо. Заболотный наводил ужас на обновлённую ростовскую защиту – жаль не забил, зато щедро выкатил мяч Терентьеву.
Скроботов – б/о, Терентьев – 5.0. Последние две замены Семак делал просто для того, чтобы ребята не обижались и тоже получили игровую практику, но гений Терентьев на не своей позиции вышел в лидеры бомбардирского чарта. Даже Месси так не умеет.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Ростов»
Абаев – 3.0. Поймал несложный удар Маркизио, не помешал забить Кузяеву. Критиковать и хвалить не за что.
Паршивлюк – 2.5, Скопинцев – 3.0. Скопинцев впервые на турнире сыграл с первых минут и поначалу очень давил на Смольникова, но затем стал терять его возле своей штрафной. Сергей, к его несчастью, провёл полный матч, в концовке которого не попал по пустым воротам.
Ингасон – 2.5, Хаджикадунич – 3.0, Логашов – 3.0. В отличие от партнёров, виноватый в первом голе Ингасон остался на поле и после перерыва. Однако глядя на то, во что превратилась оборона «Ростова» после ухода исландца, оценку ниже ему ставить не станем. Хаджикадунич с Логашовым сыграли нормально, но и «Зенит» не поставил перед ними никаких задач.
Гацкан – 2.0, Глебов – 2.5, Зайнутдинов – 3.0. Ветеран провёл на поле все 90 минут и запомнился двумя обрезами перед своей штрафной, хоть голами они не запомнились. Глебов чередовал удачные и неудачные действия: к примеру, сразу после хорошей подачи штрафного он с углового низом выкатил мяч за лицевую. Казах понравился больше: минимум три умные обостряющие передачи в штрафную за тайм я насчитал.
Сигурдарсон – 3.5, Ионов – 2.5. Исландец подтвердил звание основного нападающего команды, боролся вперед он очень хорошо и эффективно, мог забить, но попал в штангу. Ионов запомнился красивым проходом с последующим ударом, но на этом всё.
Айдаров – 1.0, Новосельцев – 1.5, Плиев – 1.5, Щадин – 2.0, Зуев – 2.0, Кьяртанссон – 1.5. Могло показаться, что на второй тайм Карпин отправил в ворота «Ростова» швейцара из местного отеля – итог был бы тем же. На фоне концовочной вакханалии действия защиты «Ростова» всерьёз оценивать трудно, хотя для Новосельцева всё пошло не так сразу, когда он скинул мяч на бывшего партнёра Дзюбу. А вот на Кьяртанссона никто не скидывал – бедняга доигрался аж до обратной замены, хотя в данном случае это вряд ли реакция на уровень игры.
Трошечкин – 2.0, Попов – 2.0, Салетрос – 2.0, Сухомлинов – 1.5. Естественно, во втором тайме никто не усилил игру «Ростова», но с выходом Сухомлинова она исчезла как класс – четвёртый гол начался именно с его потери, на пятый Заболотный выкатывал из-под него. Хотя происходящее было общим ростовским фиаско – Валерию Карпину плевать на результат, но ему очень не понравилось, что игрокам было не наплевать и они совсем развалились.
«Зенит»
Лунёв – 4.5. Совершил два суперсэйва, а Александр Шмурнов разглядел ещё и третий. Без традиционного пожара при розыгрыше мяча не обошлось, но главное, что Андрей снова вспомнил, как выручать.
Смольников – 3.0, Иванович – 3.0, Нету – 3.5, Жирков – 3.0. Игорю поначалу пришлось нелегко под давлением Скопинцева, но потом он даже начал подключаться в атаку и взаимодействовать с Дзюбой. Юрий сыграл во всех отношениях менее заметно. Дуэт центральных защитников в первом тайме совсем не впечатлил, допустив несколько моментов, но во втором нападающие «Ростова» ничего не смогли сделать.
Мусаев – 3.0, Эрнани – 2.5, Маркизио – 3.0. До перерыва средняя линия «Зенита» играла соответствующе – очень средне. Леон в присутствии Маркизио держался очень скромно и только после перерыва начал активно играть вперёд, поменяв позицию. Клаудио совершенно не понимал, чего от него хочет Кузяев, но по факту начал первую голевую атаку, сделал результативную скидку на угловом, убежал из стенки, позволив Шатову забить третий. Эрнани провёл не лучший тайм.
Кузяев – 3.0, Мак – 3.0, Дзюба – 4.0. Кузяев с Маком, можно сказать, не сделали вообще ничего, кроме гола. Дзюба тоже начал слабо, но потом вошёл в игру, стал цепляться за мячи, скидывать их партнёрам, без забитого мяча не ушёл.
Анюков – 3.0, Набиуллин – 3.5, Оздоев – 3.0, Шатов – 4.0, Ригони – 3.0. Семак сделал в перерыве 5 замен, и эти коррективы повлияли на игру команды гораздо лучше, чем ростовские. Ригони должно быть стрёмно, что при таком разгуле атаки он не поучаствовал в голах. Даже Набиуллин заработал штрафной для Шатова. Олег понравился движением, желанием, прессингом и лидерскими качествами, много подсказывал Мусаеву.
Мевля – 3.0, Краневиттер – 3.0, Заболотный – 3.5. Мевле заняться было в принципе нечем, но он успел поскользнулся на линии вратарской и подарить шанс Паршивлюку. Краневиттер на этот раз не привёз – и на том спасибо. Заболотный наводил ужас на обновлённую ростовскую защиту – жаль не забил, зато щедро выкатил мяч Терентьеву.
Скроботов – б/о, Терентьев – 5.0. Последние две замены Семак делал просто для того, чтобы ребята не обижались и тоже получили игровую практику, но гений Терентьев на не своей позиции вышел в лидеры бомбардирского чарта. Даже Месси так не умеет.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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