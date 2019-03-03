Гжегож Крыховяк: хочу остаться в "Локомотиве" и после окончания аренды

Хавбек "ПСЖ" Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за "Локомотив", заявил, что хотел бы остаться в России.– Абсолютно, так и есть. Мне здесь нравится. Думаю, я мог бы играть в "Локомотиве" дольше, приносить пользу. В команде классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что еще нужно?– Да, конечно.