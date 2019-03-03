Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Гжегож Крыховяк: хочу остаться в "Локомотиве" и после окончания аренды

Хавбек "ПСЖ" Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за "Локомотив", заявил, что хотел бы остаться в России.

– Вы можете сказать, что хотели бы остаться в России.

– Абсолютно, так и есть. Мне здесь нравится. Думаю, я мог бы играть в "Локомотиве" дольше, приносить пользу. В команде классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что еще нужно?

– То есть вы хотели бы играть за "Локомотив" и после окончания срока аренды?

– Да, конечно.
Теги: Крыховяк Локомотив
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