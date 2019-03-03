Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Гжегож Крыховяк: хочу остаться в "Локомотиве" и после окончания аренды
Хавбек "ПСЖ" Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за "Локомотив", заявил, что хотел бы остаться в России.
– Вы можете сказать, что хотели бы остаться в России.
– Абсолютно, так и есть. Мне здесь нравится. Думаю, я мог бы играть в "Локомотиве" дольше, приносить пользу. В команде классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что еще нужно?
– То есть вы хотели бы играть за "Локомотив" и после окончания срока аренды?
– Да, конечно.
– Вы можете сказать, что хотели бы остаться в России.
– Абсолютно, так и есть. Мне здесь нравится. Думаю, я мог бы играть в "Локомотиве" дольше, приносить пользу. В команде классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что еще нужно?
– То есть вы хотели бы играть за "Локомотив" и после окончания срока аренды?
– Да, конечно.
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