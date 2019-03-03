ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

Новости партнеров

Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном"

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч с датским "Норшелланном".

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников - Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков - Эрнандес, Чалов.

Запасные: Кырнац, Чернов, Ефремов, Нисимура, Бийол, Кучаев, Тикнизян.
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 18:15
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