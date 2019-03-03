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Грозный Урал
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|Арсенал Тула
|17
|20
|12
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|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
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|17
|16
|15
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|17
|15
|16
|Енисей
|17
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|Крылья
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|10.03.19
|Енисей
|Сыгранные
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|Енисей
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Марко Обрадович: чтобы не оказаться на последнем месте, "Енисею" нужно было усиление
Бывший нападающий "Енисея" Марко Обрадович объяснил, почему решил продолжить карьеру в белорусском клубе "Торпедо-БЕЛАЗ".
"У меня было несколько предложений, но так получилось, что подписал контракт с "Торпедо". Пригласил главный тренер Вадим Скрипченко, который в прошлом сезоне возглавлял "Анжи" и видел меня в стыковых и на сборах. Он хорошо знает мои сильные качества. К тому раньше мне сказали, что тренерский штаб "Енисея" не рассчитывает на меня. В итоге расторг договор с красноярцами и переехал в Белоруссию, где мы будем бороться за первую четверку, чтобы попасть в еврокубки. Надеюсь, все получится", - цитирует Обрадовича Sport24.ru.
Сербский легионер также поделился мнением о том, почему у него не получилось проявить себя в "Енисее" в этом сезоне. 27-летний форвард провел за клуб 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. "Не знаю, это решение тренерского штаба, я как профессиональный футболист, выполнял свою работу. Не знаю, что случилось, но я выкладывался на поле и тренировках сначала и до конца, каждую минуту. Это жизнь, это футбол, желаю удачи "Енисею", пусть они сохранят место в Премьер-Лиге! Я буду помнить только хорошее о Красноярске, там я заиграл в РПЛ. Сейчас у меня новые задачи в "Торпедо", - отметил игрок.
На вопрос о том, почему в итоге «Енисей» оказался на последнем месте, Обрадович ответил: "Возможно, надо было усилить "Енисей», но это не мне решать, повторюсь, я всегда отдавался на поле. Самое главное - пусть "Енисей" выполнит задачу, красноярский футбол заслуживает РПЛ. Хочу поблагодарить болельщиков, которые меня очень любили".
"У меня было несколько предложений, но так получилось, что подписал контракт с "Торпедо". Пригласил главный тренер Вадим Скрипченко, который в прошлом сезоне возглавлял "Анжи" и видел меня в стыковых и на сборах. Он хорошо знает мои сильные качества. К тому раньше мне сказали, что тренерский штаб "Енисея" не рассчитывает на меня. В итоге расторг договор с красноярцами и переехал в Белоруссию, где мы будем бороться за первую четверку, чтобы попасть в еврокубки. Надеюсь, все получится", - цитирует Обрадовича Sport24.ru.
Сербский легионер также поделился мнением о том, почему у него не получилось проявить себя в "Енисее" в этом сезоне. 27-летний форвард провел за клуб 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. "Не знаю, это решение тренерского штаба, я как профессиональный футболист, выполнял свою работу. Не знаю, что случилось, но я выкладывался на поле и тренировках сначала и до конца, каждую минуту. Это жизнь, это футбол, желаю удачи "Енисею", пусть они сохранят место в Премьер-Лиге! Я буду помнить только хорошее о Красноярске, там я заиграл в РПЛ. Сейчас у меня новые задачи в "Торпедо", - отметил игрок.
На вопрос о том, почему в итоге «Енисей» оказался на последнем месте, Обрадович ответил: "Возможно, надо было усилить "Енисей», но это не мне решать, повторюсь, я всегда отдавался на поле. Самое главное - пусть "Енисей" выполнит задачу, красноярский футбол заслуживает РПЛ. Хочу поблагодарить болельщиков, которые меня очень любили".
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