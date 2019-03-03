Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Антон Миранчук: я хотел переподписать контракт с "Локомотивом"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
"Я хотел переподписать контракт с "Локомотивом", поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше", - цитирует Антона Миранчука официальный сайт красно-зеленых.
"Я хотел переподписать контракт с "Локомотивом", поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше", - цитирует Антона Миранчука официальный сайт красно-зеленых.
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