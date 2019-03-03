Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Антон Миранчук: я хотел переподписать контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"Я хотел переподписать контракт с "Локомотивом", поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше", - цитирует Антона Миранчука официальный сайт красно-зеленых.
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
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