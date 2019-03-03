Урал (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Павел Погребняк тренировался в общей группе "Урала"

35-летний нападающий "Урала" Павел Погребняк тренировался на сборе команды на Кипре без ограничений.

Форвард провел первую тренировку в общей группе.

Первый сбор форвард провел по индивидуальной программе, так как не до конца восстановился после травмы ахилла. В минувшем сезоне футболист защищал цвета "Динамо" и "Тосно".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал Погребняк
Сегодня, 06:24
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