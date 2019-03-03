Павел Погребняк тренировался в общей группе "Урала"

35-летний нападающий "Урала" Павел Погребняк тренировался на сборе команды на Кипре без ограничений.Форвард провел первую тренировку в общей группе.Первый сбор форвард провел по индивидуальной программе, так как не до конца восстановился после травмы ахилла. В минувшем сезоне футболист защищал цвета "Динамо" и "Тосно".