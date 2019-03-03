Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Карпин: Еременко - бог футбола? Он один из самых квалифицированных игроков всего чемпионата

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре новичка команды Романа Еременко.

– В оставшейся части сезона "Ростов" будет таким же? По схеме, по тактике.

– При обороне – да, а над атакой нам надо поработать. Это мы и делаем. Думаю, нам нужно прибавлять в атаке.

– Давайте подробнее поговорим о новичках команды? Еременко – бог?

– Что Еременко?

– Бог? Футбола.

– Еременко – один из самых квалифицированных игроков в "Ростове", а может и вообще в лиге.

Мы очень надеемся и даже больше – я уверен, что все будет хорошо. И он будет давать нам то, что нужно. Новый игрок, и у него не так много времени, чтобы влиться в команду, поэтому сложности какие-то, возможно, и будут. Хотя мы уверены, что все будет хорошо. То же можно сказать и про других новичков.

– В "Ростове" сейчас нет перебора игроков по позициям?

– Возможно, что есть. Но трансферное окно еще открыто, – сказал Карпин.

Матч ТВ
Теги: Карпин Спартак Еременко
Сегодня, 08:41
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