Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
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Карпин: Еременко - бог футбола? Он один из самых квалифицированных игроков всего чемпионата
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре новичка команды Романа Еременко.
– В оставшейся части сезона "Ростов" будет таким же? По схеме, по тактике.
– При обороне – да, а над атакой нам надо поработать. Это мы и делаем. Думаю, нам нужно прибавлять в атаке.
– Давайте подробнее поговорим о новичках команды? Еременко – бог?
– Что Еременко?
– Бог? Футбола.
– Еременко – один из самых квалифицированных игроков в "Ростове", а может и вообще в лиге.
Мы очень надеемся и даже больше – я уверен, что все будет хорошо. И он будет давать нам то, что нужно. Новый игрок, и у него не так много времени, чтобы влиться в команду, поэтому сложности какие-то, возможно, и будут. Хотя мы уверены, что все будет хорошо. То же можно сказать и про других новичков.
– В "Ростове" сейчас нет перебора игроков по позициям?
– Возможно, что есть. Но трансферное окно еще открыто, – сказал Карпин.
Матч ТВ
– В оставшейся части сезона "Ростов" будет таким же? По схеме, по тактике.
– При обороне – да, а над атакой нам надо поработать. Это мы и делаем. Думаю, нам нужно прибавлять в атаке.
– Давайте подробнее поговорим о новичках команды? Еременко – бог?
– Что Еременко?
– Бог? Футбола.
– Еременко – один из самых квалифицированных игроков в "Ростове", а может и вообще в лиге.
Мы очень надеемся и даже больше – я уверен, что все будет хорошо. И он будет давать нам то, что нужно. Новый игрок, и у него не так много времени, чтобы влиться в команду, поэтому сложности какие-то, возможно, и будут. Хотя мы уверены, что все будет хорошо. То же можно сказать и про других новичков.
– В "Ростове" сейчас нет перебора игроков по позициям?
– Возможно, что есть. Но трансферное окно еще открыто, – сказал Карпин.
Матч ТВ
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