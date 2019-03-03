Карпин: Еременко - бог футбола? Он один из самых квалифицированных игроков всего чемпионата

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре новичка команды Романа Еременко.– При обороне – да, а над атакой нам надо поработать. Это мы и делаем. Думаю, нам нужно прибавлять в атаке.– Что Еременко?– Еременко – один из самых квалифицированных игроков в "Ростове", а может и вообще в лиге.Мы очень надеемся и даже больше – я уверен, что все будет хорошо. И он будет давать нам то, что нужно. Новый игрок, и у него не так много времени, чтобы влиться в команду, поэтому сложности какие-то, возможно, и будут. Хотя мы уверены, что все будет хорошо. То же можно сказать и про других новичков.– Возможно, что есть. Но трансферное окно еще открыто, – сказал Карпин.