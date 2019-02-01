"Ростов" потерял Ингасона, ещё один украинец переезжает в Россию. Главные трансферные новости РПЛ и Европы

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Нант 22 24
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Новости партнеров

"Ростов" потерял Ингасона, ещё один украинец переезжает в Россию. Главные трансферные новости РПЛ и Европы

В Европе закрылось трансферное окно: больше громких переходов за пределами России не будет. Обсуждаем итоги футбольной купли-продажи в Старом Свете, а также реагируем на последние новости, связанные с нашим родным чемпионатом.

В России

У «Ростова» ещё одна серьёзная потеря. Из клуба уехал главный центральный защитник Сверрир Игнасон: этот парень был одним из важнейших футболистов для донского клуба. Мало того, что он полезен на стандартах – забил два мяча в текущем сезоне, - так он ещё и оказался по итогам первой части этого футбольного года лучшим среди своих партнёров по отборам.

Вполне может оказаться (несмотря на приезд Попова и Ерёменко), что «Ростов», и так забуксовавший после классного начала, будет сбавлять и дальше. У Карпина забрали Гулиева и Юсупова, а теперь ещё дёрнули самого крутого из центральных защитников. Прибывшие на их место экс-«спартаковцы» высокого уровня, но подойдут ли они к схемам наставника южан? В любом случае, по обороне это очень болезненный удар по обороне.

Сумма, которую получил «Ростов», не сообщается.


Данченко возвращается в российскую премьер-лигу. Защитник, права на которого принадлежат «Шахтёру», очень неплохо провёл прошлый сезон в «Анжи». На какое-то время он вернулся в Донецк, но места ему там не нашлось – так что Олег едет в очередную аренду.

На этот раз ему надо спасти от вылета «Енисей».

Насчёт этого соглашения никаких возмущений – в отличие от ситуации с Ракицким. Но и слава Богу.


Кудряшов тем временем отправляется в «Истанбул». Но об этом мы уже писали отдельно.

Кудряшов переехал в Турцию. Скорее всего, он будет чемпионом

И еще один человек с российским паспортом уехал в ту же страну: нападающий «Ахмата» Заур Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю». Он будет играть за новую команду до конца сезона. В текущем сезоне Садаев четыре раз выходил на поле, но ни разу не отметился хоть чем-нибудь результативным.


Барриос уже, кстати, прошёл медицинское обследование. Ждём в «Зените».

Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" (фото)

И не только его. Питерцам надо успеть оформить трансфер Азмуна до полуночи, чтобы была возможность заявить его в Лигу Европы. Договорятся ли?

Ярослав Ракицкий в "Зените" – уникальные качества с прицелом только на основу

В Европе

Легендарный Крауч возвращается в АПЛ после далеко не самого удачного сезона в чемпионшипе - за 23 матча (в среднем форвард выходил только на 20 минут) он лишь единожды забил и отдал одну результативную передачу. Экс-игрок «Стока» подписал контракт с «Бернли» до конца сезона.


Обратным путём проследовал нападающий Сэм Воукс. Ему предстоит заменить Крауча в «Стоке».

Маруан Феллайни, если судить по его социальным сетям, отправился в Китай. При Сульшере он перестал попадать в состав и, видимо, решил дальше не бороться с конкуренцией. Пока, впрочем, нет официального подтверждения: слухи подтверждаются лишь его крайней сторис с надписью "Поехали".

"Ростов" потерял Ингасона, ещё один украинец переезжает в Россию. Главные трансферные новости РПЛ и Европы

Миша Батшуайи валял дурака в «Челси», из-за чего был отправлен в аренду в Испанию – доказывать свою состоятельность, выступая за «Валенсию». В 15-ти матчах он забил только один гол – сами понимаете, насколько дурная рекомендация.

Арендное соглашение между «Челси» и «Валенсией» было расторгнуто – Миша едет в другую аренду, играть за «Кристал Пэлас».


Парагвайский полузащитник Мигель Альмирон перешёл из американской «Аталанты Юнайтед» в «Ньюкасл» за 22 миллиона евро. Этой новый рекорд для клуба - в 2005-м «Ньюкасл» заплатил «Реалу» за Майкла Оуэна 16-17 млн фунтов и с тех пор не покупал никого дороже и для американской лиги – в истории МЛС не было столь дорогостоящих продаж.

Бенитес дождался: этого игрока, судя по словам главного тренера «Ньюкасла», он ждал целый год.


«Арсенал» взял в аренду у «Барселоны» Дениса Суареса. В этом сезоне хавбек почти не имел игровой практики: он выходил на поле дважды, но на считанные минуты. Перед тем, как отправиться в Лондон, Денис подписал новый контракт с каталонцами – до 2021 года.

Унаи Эмери этот парень наверняка пригодится. Наставник «пушкарей» хорошо знал, кого брал: с Денисом они знакомы по работе в «Севилье».


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster
Теги: Ингасон Ростов Садаев Ахмат Денис Суарес Арсенал Барриос Зенит Ракицкий
Сегодня, 15:59
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#1  ШаХерезада   (Сегодня, 16:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Насчёт этого соглашения никаких возмущений – в отличие от ситуации с Ракицким.

Ему Порошенко наградное оружие дарил? А может он прицелы для АТО покупал?


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Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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