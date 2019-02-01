"Ростов" потерял Ингасона, ещё один украинец переезжает в Россию. Главные трансферные новости РПЛ и Европы

Защитник донецкого "Шахтёра" @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком "Енисея"! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY — ФК «Енисей» (@FCEnisey) February 1, 2019

R E U N I T E D ? pic.twitter.com/N4rFGjl5ct — Arsenal FC (@Arsenal) January 31, 2019

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