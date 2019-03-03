Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Илья Воробьев присоединился к "Зениту" на сборе в Мурсии

Нападающий "Зенита-2" Илья Воробьев прибыл в расположение основной команды на сборе в испанской Мурсии.

Воробьев является воспитанником футбольной школы сине-бело-голубых, провел сезон-2017/18 в молодежной команде, сыграв в 30 матчах и забив 7 мячей.

Теги: Воробьев Зенит Зенит-2
Вчера, 22:58
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