Илья Воробьев присоединился к "Зениту" на сборе в Мурсии

Илья Воробьев присоединился к основному составу «Зенита» на сборах в Испании.



Подробнее: https://t.co/Uap9lCBUFM pic.twitter.com/BfLFQdy0vL — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 1, 2019

Нападающий "Зенита-2" Илья Воробьев прибыл в расположение основной команды на сборе в испанской Мурсии.Воробьев является воспитанником футбольной школы сине-бело-голубых, провел сезон-2017/18 в молодежной команде, сыграв в 30 матчах и забив 7 мячей.