РПЛ 2018/19

# Команда И О
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица

Крылья Советов (Россия)

ОренбургНет датыКрылья
Советов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

Енисей (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей

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"Енисей" арендовал форварда "Крыльев" Соболева

21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" до конца сезона будет играть за "Енисей".


В текущем сезоне Соболев 12 раз появлялся на поле, но забил только один гол.
Теги: Соболев Крылья Советов Енисей
Сегодня, 16:45
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