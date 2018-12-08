"Енисей" арендовал форварда "Крыльев" Соболева

21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" @fckssamara Александр Соболев переходит в красноярский "Енисей". Игрок арендован до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G3yPHuVS2c — ФК «Енисей» (@FCEnisey) February 2, 2019

21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" до конца сезона будет играть за "Енисей".В текущем сезоне Соболев 12 раз появлялся на поле, но забил только один гол.