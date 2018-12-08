Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
Крылья Советов (Россия)
|Оренбург
|Нет даты
|Крылья
Советов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
Енисей (Россия)
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
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"Енисей" арендовал форварда "Крыльев" Соболева
21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" до конца сезона будет играть за "Енисей".
В текущем сезоне Соболев 12 раз появлялся на поле, но забил только один гол.
21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" @fckssamara Александр Соболев переходит в красноярский "Енисей". Игрок арендован до конца сезона 2018/2019.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) February 2, 2019
Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G3yPHuVS2c
В текущем сезоне Соболев 12 раз появлялся на поле, но забил только один гол.
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