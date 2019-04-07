Россия РПЛ 2018/19
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20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
19:40
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
15:53
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали Бориса Ротенберга
Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали защитника команды Бориса Ротенберга.
Напомним, футболист в декабре 2018 года перенес в Риме операцию после травмы крестообразной связки, а сейчас лежит в клинике Барселоны и может пропустить еще год.
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