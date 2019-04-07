Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали Бориса Ротенберга

Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали защитника команды Бориса Ротенберга.

Перед домашним матчем с "Зенитом" фанаты московского клуба вывесили на трибуне баннеры со словами "Борис, здоровья" и "Ждем в строю", а футболисты вышли на поле в майках с надписью "Борис, мы с тобой".Напомним, футболист в декабре 2018 года перенес в Риме операцию после травмы крестообразной связки, а сейчас лежит в клинике Барселоны и может пропустить еще год.