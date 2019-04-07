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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали Бориса Ротенберга

Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали защитника команды Бориса Ротенберга.

Перед домашним матчем с "Зенитом" фанаты московского клуба вывесили на трибуне баннеры со словами "Борис, здоровья" и "Ждем в строю", а футболисты вышли на поле в майках с надписью "Борис, мы с тобой".

Напомним, футболист в декабре 2018 года перенес в Риме операцию после травмы крестообразной связки, а сейчас лежит в клинике Барселоны и может пропустить еще год.
Теги: Ротенберг Локомотив
Сегодня, 19:10
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(1)
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:14)
  • -2
  •  (2)

а кто это? frowning


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 19:54)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
Эту фамилию ...отождествляю с воровством...её главный путин тоже ну очень поддерживает...то же мне сделали из никакого футболиста ...звезду.

Никто не делал из него звезду. Парень при его возможностях мог на Мальдивах заказать матч двух профессиональных футбольных команд на собственной лужайке и не шевелиться вообще. А он хоть и посредственный футболист, но старается играть, да и не сказать что он худший в премьер лиге. Всегда ведет себя как нормальный простой парень - почему бы его не поддерживать болельщикам?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 19:20)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Игорь Казьмин
Эту фамилию ...отождествляю с воровством...её главный путин тоже ну очень поддерживает...то же сделали из никакого футболиста ...звезду.

зря ты так, он именно футболист, не звезда конечно, но любит свою работу, хотя мог бы куй пинать на деньги отца, а никакие футболисты это Заболотный, Смолов, Кокорин.., которые почувствовали себя звездами
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 19:16)
  • +1
  •  (5)

Эту фамилию ...отождествляю с воровством...её главный путин тоже ну очень поддерживает...то же мне сделали из никакого футболиста ...звезду.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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