Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко заявил, что было бы очень здорово, если бы "Спартак" вернулся к футболу Константина Бескова и Олега Романцева, которая памятна всем болельщикам и футболистам.– Безусловно это тренерский секрет. Исключительно. Целиком заслуга Олега Ивановича и его помощников, которые работали с ним – Георгия Ярцева, Виктора Самохина, Юрия Дарвина, который работал с вратарями. Но основная заслуга здесь Романцева. А мы старались претворить в жизнь те идеи, которые возникали у Олега Иваныча.– Конечно, вернуться к той игре, которая памятна всем болельщикам и футболистам, в том числе и мне, было бы очень здорово. Правда, при всем уважении к нынешним игрокам "Спартака", это непросто.– Даже если тренер четко понимает, как выстроить ту игру, ему нужны исполнители соответствующего уровня. Насколько это возможно в сегодняшнем "Спартаке", покажет время.– Олег Иванович вообще поставил меня на незнакомую позицию центрального защитника. При том, что до этого где только не играл – и левым полузащитником, и под нападающими, а иногда даже форвардом.