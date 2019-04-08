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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко заявил, что было бы очень здорово, если бы "Спартак" вернулся к футболу Константина Бескова и Олега Романцева, которая памятна всем болельщикам и футболистам.

– В чем, по-вашему, секрет Романцева, чей "Спартак", не имея сегодняшних больших денег, играл в футбол, за который его уважали в Европе?

– Безусловно это тренерский секрет. Исключительно. Целиком заслуга Олега Ивановича и его помощников, которые работали с ним – Георгия Ярцева, Виктора Самохина, Юрия Дарвина, который работал с вратарями. Но основная заслуга здесь Романцева. А мы старались претворить в жизнь те идеи, которые возникали у Олега Иваныча.

– Сейчас в "Спартаке" очередной новый тренер, Олег Кононов. Он признался, что хочет вернуть красно-белым футбол Бескова и Романцева. В то же время, бывшие спартаковцы – Сергей Горлукович и Максим Калиниченко – говорят, что это невозможно. А как думаете вы?

– Конечно, вернуться к той игре, которая памятна всем болельщикам и футболистам, в том числе и мне, было бы очень здорово. Правда, при всем уважении к нынешним игрокам "Спартака", это непросто.

– Это зависит только от футболистов, или от тренера и футболистов?

– Даже если тренер четко понимает, как выстроить ту игру, ему нужны исполнители соответствующего уровня. Насколько это возможно в сегодняшнем "Спартаке", покажет время.

– Кстати, вы быстро освоили романцевский футбол?

– Олег Иванович вообще поставил меня на незнакомую позицию центрального защитника. При том, что до этого где только не играл – и левым полузащитником, и под нападающими, а иногда даже форвардом.

"СЭ"
Теги: Ромащенко Кононов Спартак Бесков Романцев
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