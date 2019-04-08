Россия РПЛ 2018/19
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Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева
Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко заявил, что было бы очень здорово, если бы "Спартак" вернулся к футболу Константина Бескова и Олега Романцева, которая памятна всем болельщикам и футболистам.
– В чем, по-вашему, секрет Романцева, чей "Спартак", не имея сегодняшних больших денег, играл в футбол, за который его уважали в Европе?
– Безусловно это тренерский секрет. Исключительно. Целиком заслуга Олега Ивановича и его помощников, которые работали с ним – Георгия Ярцева, Виктора Самохина, Юрия Дарвина, который работал с вратарями. Но основная заслуга здесь Романцева. А мы старались претворить в жизнь те идеи, которые возникали у Олега Иваныча.
– Сейчас в "Спартаке" очередной новый тренер, Олег Кононов. Он признался, что хочет вернуть красно-белым футбол Бескова и Романцева. В то же время, бывшие спартаковцы – Сергей Горлукович и Максим Калиниченко – говорят, что это невозможно. А как думаете вы?
– Конечно, вернуться к той игре, которая памятна всем болельщикам и футболистам, в том числе и мне, было бы очень здорово. Правда, при всем уважении к нынешним игрокам "Спартака", это непросто.
– Это зависит только от футболистов, или от тренера и футболистов?
– Даже если тренер четко понимает, как выстроить ту игру, ему нужны исполнители соответствующего уровня. Насколько это возможно в сегодняшнем "Спартаке", покажет время.
– Кстати, вы быстро освоили романцевский футбол?
– Олег Иванович вообще поставил меня на незнакомую позицию центрального защитника. При том, что до этого где только не играл – и левым полузащитником, и под нападающими, а иногда даже форвардом.
"СЭ"
– В чем, по-вашему, секрет Романцева, чей "Спартак", не имея сегодняшних больших денег, играл в футбол, за который его уважали в Европе?
– Безусловно это тренерский секрет. Исключительно. Целиком заслуга Олега Ивановича и его помощников, которые работали с ним – Георгия Ярцева, Виктора Самохина, Юрия Дарвина, который работал с вратарями. Но основная заслуга здесь Романцева. А мы старались претворить в жизнь те идеи, которые возникали у Олега Иваныча.
– Сейчас в "Спартаке" очередной новый тренер, Олег Кононов. Он признался, что хочет вернуть красно-белым футбол Бескова и Романцева. В то же время, бывшие спартаковцы – Сергей Горлукович и Максим Калиниченко – говорят, что это невозможно. А как думаете вы?
– Конечно, вернуться к той игре, которая памятна всем болельщикам и футболистам, в том числе и мне, было бы очень здорово. Правда, при всем уважении к нынешним игрокам "Спартака", это непросто.
– Это зависит только от футболистов, или от тренера и футболистов?
– Даже если тренер четко понимает, как выстроить ту игру, ему нужны исполнители соответствующего уровня. Насколько это возможно в сегодняшнем "Спартаке", покажет время.
– Кстати, вы быстро освоили романцевский футбол?
– Олег Иванович вообще поставил меня на незнакомую позицию центрального защитника. При том, что до этого где только не играл – и левым полузащитником, и под нападающими, а иногда даже форвардом.
"СЭ"
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