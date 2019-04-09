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Оренбург
Урал
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

– Можно считать, что в сборной у Дзюбы, как и в "Зените", происходит игровая перестройка, благодаря которой он стал больше действовать в подыгрыше? Не снизится ли из-за этого атакующая мощь команды, поскольку мы привыкли видеть Артема на острие с голами?

– Чтобы Артем чувствовал себя так же, как на чемпионате мира, важен момент функциональной подготовки. Если готовность Дзюбы ниже определенных процентов, то он не будет похож на себя.

– Приходилось с этим сталкиваться?

– Даже если вспомнить первые игры после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож. Сейчас, через игры, он потихоньку добирает форму, повышает функциональный уровень, становится более мобильным и подвижным. Давайте не забывать, что с такими габаритами, как у Дзюбы, тяжело без функциональной базы передвигаться по полю и навязывать борьбу сопернику.

– То есть, даже поменяв стиль, он не растеряет качеств забивного форварда.

– Думаю, нет. К тому же, его игровой интеллект и понимание некоторых тактических моментов сыграют свою роль. Артем ведь неплохо действует, находясь спиной к воротам. Мы, как тренеры сборной, должны держать это в уме. Когда человек может принять мяч, придержать его на пару секунд, то находящиеся рядом партнеры могут сделать ходы, которые станут сюрпризом для соперника.

– Не находите, что в этом плане Артем немного по-новому раскрылся в паре с Азмуном?

– Что-то подобное есть. Сборная же играет немного по-другому…

– Россия ведь редко играет в два нападающих.

– Только в системе 5-3-2, которую мы использовали до Кубка конфедераций. Потом, действительно, провели очень мало игр с двумя форвардами в стартовом составе.

"СЭ"
Теги: Ромащенко Дзюба Сборная России
Сегодня, 02:02
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 02:39)
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Болеет за:
«Зенит»
Дзюба по-прежнему медленный... очень. Много мячей из-за этого теряет...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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