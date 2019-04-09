Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.– Чтобы Артем чувствовал себя так же, как на чемпионате мира, важен момент функциональной подготовки. Если готовность Дзюбы ниже определенных процентов, то он не будет похож на себя.– Даже если вспомнить первые игры после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож. Сейчас, через игры, он потихоньку добирает форму, повышает функциональный уровень, становится более мобильным и подвижным. Давайте не забывать, что с такими габаритами, как у Дзюбы, тяжело без функциональной базы передвигаться по полю и навязывать борьбу сопернику.– Думаю, нет. К тому же, его игровой интеллект и понимание некоторых тактических моментов сыграют свою роль. Артем ведь неплохо действует, находясь спиной к воротам. Мы, как тренеры сборной, должны держать это в уме. Когда человек может принять мяч, придержать его на пару секунд, то находящиеся рядом партнеры могут сделать ходы, которые станут сюрпризом для соперника.– Что-то подобное есть. Сборная же играет немного по-другому…– Только в системе 5-3-2, которую мы использовали до Кубка конфедераций. Потом, действительно, провели очень мало игр с двумя форвардами в стартовом составе.