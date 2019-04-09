Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Олег Иванов - о победе над "Оренбургом": это была игра за 6 очков

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал волевую победу над "Оренбургом" (3:1).

"Тяжелая игра. Глядя на турнирную таблицу, можно сказать, что это была игра за шесть очков. Хорошо, что пропустив мяч, смогли отыграться, еще прибавить и победить", – приводит пресс-служба клуба слова Иванова.
Теги: Иванов Ахмат Оренбург
Сегодня, 09:32
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