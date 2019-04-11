Собака не обнаружила взрывчатку в эвакуированном суде по делу Кокорина и Мамаева

Специально обученная собака не нашла подозрительных предметов в здании Пресненского суда в Москве, откуда ранее из-за угрозы взрыва были эвакуированы люди.Ранее стало известно, что после проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела.