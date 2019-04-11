Собака не обнаружила взрывчатку в эвакуированном суде по делу Кокорина и Мамаева

Россия РПЛ 2018/19
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13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (11)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (11)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (6)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (6)
11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (33)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (33)
10:18
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
09:52
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (11)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (11)
Вчера, 23:58
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
Вчера, 23:53
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
Вчера, 23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Вчера, 23:07
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
Вчера, 22:43
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Вчера, 21:34
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Вчера, 20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
Вчера, 20:51
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
Вчера, 20:37
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Собака не обнаружила взрывчатку в эвакуированном суде по делу Кокорина и Мамаева
Специально обученная собака не нашла подозрительных предметов в здании Пресненского суда в Москве, откуда ранее из-за угрозы взрыва были эвакуированы люди.
Ранее стало известно, что после проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела.
"СЭ"
Ранее стало известно, что после проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела.
"СЭ"
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