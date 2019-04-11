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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Собака не обнаружила взрывчатку в эвакуированном суде по делу Кокорина и Мамаева

Специально обученная собака не нашла подозрительных предметов в здании Пресненского суда в Москве, откуда ранее из-за угрозы взрыва были эвакуированы люди.

Ранее стало известно, что после проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:28
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#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 15:40)
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online

Опять Газаев пиарится


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Я россиянин  Россия (Сегодня, 15:31)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Собака то хоть с полицией приходила?


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Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
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