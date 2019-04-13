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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили

Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забилиИгру ЦСКА из-за хоккея перенесли на то же время, на которое была запланирована встреча полуфиналистов Кубка России, но изменений в сетке вещания федерального канала не произошло. В итоге на «Матч ТВ» показали не сенсационные 2:3, а нулевую ничью «Арсенала» с «Уралом». Хотя моментов команды тоже создали мячей на пять.

Равные команды, разные амбиции

«Арсенал» и «Урал» борются между собой за выход в финал кубка России и, соответственно, шанс попасть в еврокубки, но если туляки пробуют пробиться в Европу и через чемпионат, то для «Урала» актуальнее задача избежать «стыков». Несмотря на то, что по дистанции туляки идут лучше, в отдельно взятом матче команд фаворита, пожалуй, не было.

Хорошие знакомые

С момента предыдущей встречи «Арсенала» и «Урала» прошло всего полторы недели, так что сегодняшние составы команд вполне можно было сравнивать с тогдашними. Больших изменений, понятное дело, они не претерпели. Черевченко сменил Хагуша на Кирилла Комбарова, а Ткачёва – на Костадинова. Уже к 64-й минуте тренер «Арсенала» произвёл обратные рокировки.

У «Урала» вместо Страндберга появился Ароян, а оказавшегося вне заявки Бикфалви пришлось подменять Погребняку, что явно привело к изменению схемы и атакующей игры гостей. Румын тоже классно играет головой, но в остальном почти ничего общего с Великим По не имеет.

Доминирование «Арсенала»

Мы привыкли, что в чемпионате России середняки не стремятся владеть мячом, а скорее наоборот. «Урал» одна из немногих команд, которая старается играть от себя. У Черевченко же репутация прагматичного тренера, ну совсем не предшественник Кононова. Однако вспомните, какой шикарный комбинационный гол «Арсенал» забил «Крыльям». А лучше пересмотрите.



Но на 11-й минуте сегодняшнего матча «Арсенал» провёл ещё более впечатляющую комбинацию, в которой поучаствовало полкоманды. В итоге Ароян сначала срезал мяч в штангу собственных ворот, а потом заблокировал добивание Горбатенко.

И пусть следующего голевого момента «Арсеналу» пришлось ждать до 35-й минуты, туляки нравились и своим контролем мяча, и смещениями вингеров Бакаева и Мирзова в центр с открытием бровки крайним защитникам. Так, кстати, и возник убойный момент Костадинова, который из центра штрафной после чудесной пяточки от Джорджевича пробил мимо.

Пару опасных ударов нанёс и Мирзов, тогда как «Урал» впереди не преуспевал. «Арсенал» владел преимуществом, но либо успевал возвращаться в позиционную оборону, либо накрывал соперника на чужой половине. Перевес хозяев был очевиден и вполне мог привести к счёту 2:0.

Жало «Урала»

Однако перед самым перерывом Погребняк великолепным пасом вывел на удар Егорычева, после чего Панюков с метра умудрился попасть в штангу незащищённых ворот! Так что «Урал» мог уйти на перерыв, даже ведя в счёте!

Игроки тренеры «Арсенала», похоже, не придали этому эпизоду должного значения и в начале второго тайма точно должны были пропускать. Погребняк с Панюковым вываливались 1 на 1 с вратарём, но Нигматуллин дважды спас свою команду после контратак гостей. И в такой ситуации о перевесе «Арсенала» уже говорить не приходилось, несмотря на владение мячом на чужой половине. На 63-й минуте Панюков ещё и с линии штрафной угрожал, на этот раз неточно.

Контратакующий парадокс

Во втором тайме «Урал» остро и великолепно контратаковал, однако быстрый выпад принёс больше пользы именно «Арсеналу». Ткачёв оправдал свой выход на замену, выведя Бакаева 1 на 1, а Меркулов успел только заплести сопернику ногу. Ценой удаления Зелимхан был остановлен, но «Уралу» предстояла непростая концовка. Дело дошло даже до проверки перекладины Альваресом, но таких убойнейших моментов, как в начале встречи, «Арсенал» всё-таки не создал. И екатерибуржцы впервые в текущем чемпионате не пропустили!

Итоговая ничья по совокупности моментов стала справедливым итогом, который не улучшил турнирное положение обеих команд и рейтинги «Матч ТВ». Канал, на который сначала вроде бы затаскивали всё лучшее, в этом сезоне взял курс на совсем непривлекательные вывески для продвижения «Матч Премьера». Но, справедливости ради, игре «Арсенала» и «Урала» просто не повезло с параллельным матчем и реализацией моментов: нулевая ничья не отражает зрелищности духа игры. Ответный кубковый полуфинал из-за его ответственности вряд ли получится таким же интересным.

Чемпионат России

23 тур

"Арсенал" – "Урал" 0:0


"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев (Кангва, 85), Костадинов (Ткачёв, 46), Джорджевич.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 90+2), Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).

Предупреждения: Горбатенко, 30, Бумаль, 37, Егорычев, 58, Погребняк, 83, Ароян, 84, Альварес, 90+2

Удаление: Меркулов, 76

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: arsenaltula.ru
Теги: Арсенал Тула Урал Бакаев Мирзов
Сегодня, 17:33
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#2  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 18:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Газпромовский единороссийский канал. Развиваем спорт, развиваем Россию.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#1  honey   (Сегодня, 17:58)
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Болеет за:
ЦСКА
Та не, всё норм. Всё по плану. Следующий матч ЦСКА с Локо надеюсь тоже не покажут. Пусть Арсенал - УФА покажут. Логика у них четкая, за бесплатно смотрите гавно в квадрате, а за платно просто гавно.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
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