Россия РПЛ 2018/19
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Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили
Игру ЦСКА из-за хоккея перенесли на то же время, на которое была запланирована встреча полуфиналистов Кубка России, но изменений в сетке вещания федерального канала не произошло. В итоге на «Матч ТВ» показали не сенсационные 2:3, а нулевую ничью «Арсенала» с «Уралом». Хотя моментов команды тоже создали мячей на пять.
Равные команды, разные амбиции
«Арсенал» и «Урал» борются между собой за выход в финал кубка России и, соответственно, шанс попасть в еврокубки, но если туляки пробуют пробиться в Европу и через чемпионат, то для «Урала» актуальнее задача избежать «стыков». Несмотря на то, что по дистанции туляки идут лучше, в отдельно взятом матче команд фаворита, пожалуй, не было.
Хорошие знакомые
С момента предыдущей встречи «Арсенала» и «Урала» прошло всего полторы недели, так что сегодняшние составы команд вполне можно было сравнивать с тогдашними. Больших изменений, понятное дело, они не претерпели. Черевченко сменил Хагуша на Кирилла Комбарова, а Ткачёва – на Костадинова. Уже к 64-й минуте тренер «Арсенала» произвёл обратные рокировки.
У «Урала» вместо Страндберга появился Ароян, а оказавшегося вне заявки Бикфалви пришлось подменять Погребняку, что явно привело к изменению схемы и атакующей игры гостей. Румын тоже классно играет головой, но в остальном почти ничего общего с Великим По не имеет.
Доминирование «Арсенала»
Мы привыкли, что в чемпионате России середняки не стремятся владеть мячом, а скорее наоборот. «Урал» одна из немногих команд, которая старается играть от себя. У Черевченко же репутация прагматичного тренера, ну совсем не предшественник Кононова. Однако вспомните, какой шикарный комбинационный гол «Арсенал» забил «Крыльям». А лучше пересмотрите.
Но на 11-й минуте сегодняшнего матча «Арсенал» провёл ещё более впечатляющую комбинацию, в которой поучаствовало полкоманды. В итоге Ароян сначала срезал мяч в штангу собственных ворот, а потом заблокировал добивание Горбатенко.
И пусть следующего голевого момента «Арсеналу» пришлось ждать до 35-й минуты, туляки нравились и своим контролем мяча, и смещениями вингеров Бакаева и Мирзова в центр с открытием бровки крайним защитникам. Так, кстати, и возник убойный момент Костадинова, который из центра штрафной после чудесной пяточки от Джорджевича пробил мимо.
Пару опасных ударов нанёс и Мирзов, тогда как «Урал» впереди не преуспевал. «Арсенал» владел преимуществом, но либо успевал возвращаться в позиционную оборону, либо накрывал соперника на чужой половине. Перевес хозяев был очевиден и вполне мог привести к счёту 2:0.
Жало «Урала»
Однако перед самым перерывом Погребняк великолепным пасом вывел на удар Егорычева, после чего Панюков с метра умудрился попасть в штангу незащищённых ворот! Так что «Урал» мог уйти на перерыв, даже ведя в счёте!
Игроки тренеры «Арсенала», похоже, не придали этому эпизоду должного значения и в начале второго тайма точно должны были пропускать. Погребняк с Панюковым вываливались 1 на 1 с вратарём, но Нигматуллин дважды спас свою команду после контратак гостей. И в такой ситуации о перевесе «Арсенала» уже говорить не приходилось, несмотря на владение мячом на чужой половине. На 63-й минуте Панюков ещё и с линии штрафной угрожал, на этот раз неточно.
Контратакующий парадокс
Во втором тайме «Урал» остро и великолепно контратаковал, однако быстрый выпад принёс больше пользы именно «Арсеналу». Ткачёв оправдал свой выход на замену, выведя Бакаева 1 на 1, а Меркулов успел только заплести сопернику ногу. Ценой удаления Зелимхан был остановлен, но «Уралу» предстояла непростая концовка. Дело дошло даже до проверки перекладины Альваресом, но таких убойнейших моментов, как в начале встречи, «Арсенал» всё-таки не создал. И екатерибуржцы впервые в текущем чемпионате не пропустили!
Итоговая ничья по совокупности моментов стала справедливым итогом, который не улучшил турнирное положение обеих команд и рейтинги «Матч ТВ». Канал, на который сначала вроде бы затаскивали всё лучшее, в этом сезоне взял курс на совсем непривлекательные вывески для продвижения «Матч Премьера». Но, справедливости ради, игре «Арсенала» и «Урала» просто не повезло с параллельным матчем и реализацией моментов: нулевая ничья не отражает зрелищности духа игры. Ответный кубковый полуфинал из-за его ответственности вряд ли получится таким же интересным.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев (Кангва, 85), Костадинов (Ткачёв, 46), Джорджевич.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 90+2), Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).
Предупреждения: Горбатенко, 30, Бумаль, 37, Егорычев, 58, Погребняк, 83, Ароян, 84, Альварес, 90+2
Удаление: Меркулов, 76
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: arsenaltula.ru
Равные команды, разные амбиции
«Арсенал» и «Урал» борются между собой за выход в финал кубка России и, соответственно, шанс попасть в еврокубки, но если туляки пробуют пробиться в Европу и через чемпионат, то для «Урала» актуальнее задача избежать «стыков». Несмотря на то, что по дистанции туляки идут лучше, в отдельно взятом матче команд фаворита, пожалуй, не было.
Хорошие знакомые
С момента предыдущей встречи «Арсенала» и «Урала» прошло всего полторы недели, так что сегодняшние составы команд вполне можно было сравнивать с тогдашними. Больших изменений, понятное дело, они не претерпели. Черевченко сменил Хагуша на Кирилла Комбарова, а Ткачёва – на Костадинова. Уже к 64-й минуте тренер «Арсенала» произвёл обратные рокировки.
У «Урала» вместо Страндберга появился Ароян, а оказавшегося вне заявки Бикфалви пришлось подменять Погребняку, что явно привело к изменению схемы и атакующей игры гостей. Румын тоже классно играет головой, но в остальном почти ничего общего с Великим По не имеет.
Доминирование «Арсенала»
Мы привыкли, что в чемпионате России середняки не стремятся владеть мячом, а скорее наоборот. «Урал» одна из немногих команд, которая старается играть от себя. У Черевченко же репутация прагматичного тренера, ну совсем не предшественник Кононова. Однако вспомните, какой шикарный комбинационный гол «Арсенал» забил «Крыльям». А лучше пересмотрите.
Но на 11-й минуте сегодняшнего матча «Арсенал» провёл ещё более впечатляющую комбинацию, в которой поучаствовало полкоманды. В итоге Ароян сначала срезал мяч в штангу собственных ворот, а потом заблокировал добивание Горбатенко.
И пусть следующего голевого момента «Арсеналу» пришлось ждать до 35-й минуты, туляки нравились и своим контролем мяча, и смещениями вингеров Бакаева и Мирзова в центр с открытием бровки крайним защитникам. Так, кстати, и возник убойный момент Костадинова, который из центра штрафной после чудесной пяточки от Джорджевича пробил мимо.
Пару опасных ударов нанёс и Мирзов, тогда как «Урал» впереди не преуспевал. «Арсенал» владел преимуществом, но либо успевал возвращаться в позиционную оборону, либо накрывал соперника на чужой половине. Перевес хозяев был очевиден и вполне мог привести к счёту 2:0.
Жало «Урала»
Однако перед самым перерывом Погребняк великолепным пасом вывел на удар Егорычева, после чего Панюков с метра умудрился попасть в штангу незащищённых ворот! Так что «Урал» мог уйти на перерыв, даже ведя в счёте!
Игроки тренеры «Арсенала», похоже, не придали этому эпизоду должного значения и в начале второго тайма точно должны были пропускать. Погребняк с Панюковым вываливались 1 на 1 с вратарём, но Нигматуллин дважды спас свою команду после контратак гостей. И в такой ситуации о перевесе «Арсенала» уже говорить не приходилось, несмотря на владение мячом на чужой половине. На 63-й минуте Панюков ещё и с линии штрафной угрожал, на этот раз неточно.
Контратакующий парадокс
Во втором тайме «Урал» остро и великолепно контратаковал, однако быстрый выпад принёс больше пользы именно «Арсеналу». Ткачёв оправдал свой выход на замену, выведя Бакаева 1 на 1, а Меркулов успел только заплести сопернику ногу. Ценой удаления Зелимхан был остановлен, но «Уралу» предстояла непростая концовка. Дело дошло даже до проверки перекладины Альваресом, но таких убойнейших моментов, как в начале встречи, «Арсенал» всё-таки не создал. И екатерибуржцы впервые в текущем чемпионате не пропустили!
Итоговая ничья по совокупности моментов стала справедливым итогом, который не улучшил турнирное положение обеих команд и рейтинги «Матч ТВ». Канал, на который сначала вроде бы затаскивали всё лучшее, в этом сезоне взял курс на совсем непривлекательные вывески для продвижения «Матч Премьера». Но, справедливости ради, игре «Арсенала» и «Урала» просто не повезло с параллельным матчем и реализацией моментов: нулевая ничья не отражает зрелищности духа игры. Ответный кубковый полуфинал из-за его ответственности вряд ли получится таким же интересным.
Чемпионат России
23 тур
"Арсенал" – "Урал" 0:0
23 тур
"Арсенал" – "Урал" 0:0
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев (Кангва, 85), Костадинов (Ткачёв, 46), Джорджевич.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 90+2), Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).
Предупреждения: Горбатенко, 30, Бумаль, 37, Егорычев, 58, Погребняк, 83, Ароян, 84, Альварес, 90+2
Удаление: Меркулов, 76
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: arsenaltula.ru
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