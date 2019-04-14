Олег Кононов: в завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Ростова" (1:2).- Инициативу мы не упускали - упустили игрока со стандарта. Потом получился гол.- Будем разбираться - там мышечное повреждение, наверное. Замены? Посмотрим: если не выиграли, значит, не доработали с заменами. В завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса. Была еще концовка, где Зобнин мог сравнять счет.