Россия РПЛ 2018/19
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21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Олег Кононов: в завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Ростова" (1:2).
- Инициативу мы не упускали - упустили игрока со стандарта. Потом получился гол.
- Что с Зе Луишем?
- Будем разбираться - там мышечное повреждение, наверное. Замены? Посмотрим: если не выиграли, значит, не доработали с заменами. В завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса. Была еще концовка, где Зобнин мог сравнять счет.
- Инициативу мы не упускали - упустили игрока со стандарта. Потом получился гол.
- Что с Зе Луишем?
- Будем разбираться - там мышечное повреждение, наверное. Замены? Посмотрим: если не выиграли, значит, не доработали с заменами. В завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса. Была еще концовка, где Зобнин мог сравнять счет.
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