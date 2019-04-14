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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Олег Кононов: в завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Ростова" (1:2).

- Инициативу мы не упускали - упустили игрока со стандарта. Потом получился гол.

- Что с Зе Луишем?

- Будем разбираться - там мышечное повреждение, наверное. Замены? Посмотрим: если не выиграли, значит, не доработали с заменами. В завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса. Была еще концовка, где Зобнин мог сравнять счет.
Теги: Кононов Спартак Ростов
Сегодня, 21:07
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(10)
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#41  Aseev Valeri  - (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Амкар»
Сиплый настоящий тренер свиней. Прямо вот подходят они друг другу.Глядишь к следующему юбилею Симоняну и титул подарят.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#40  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 21:58)
  • -4
  •  (4)

Кононов. ты тренер в команде или кто? Почему после дерби не втолковал в головы этих игрочишек реализацию голевых моментов, то что нужно играть на команду, на результат, а не тянуть одеяло на себя как этот щенок мелкадзе. Выходят втроем на одного защитника и запарывают прекрасный голевой момент. Поставь трех вратарей и пусть до седьмого пота отрабатывают выходы один на один, вдвоем, втроем на одного, открывания в свободные зоны.. В этом и заключается работа тренера, а он опять стоит и сопли жует. А потом как всегда у Спартака не забиваешь ты, забивают тебе. Жду не дождусь когда Федун продаст клуб Алишеру Усманову или хоть кому-то другому. Хуже. точно не будет.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#39  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:57)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Thor
Если человек хочет тренировать Спартак , он должен иметь железный характер и железные яйца , уметь гнуть свою линию , не поддаваться давлению .

Глушаков готов занять пост тренера. Футболист из него все равно никакой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#38  Thor   (Сегодня, 21:54)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Никогда Кононов как тренер мне не нравился. Вечно стоит как опплеваный цыпленокс жалобным взглядом. Но сейчас,чисто по-человечески, стало жалко его.Ведь если уберут его из "Спартака",который он всю жизнь мечтал тренировать,никто же его больше никуда не возьмет.


Да ладно , ничего не жалко , сейчас (ну или не сейчас , но скоро) уволят его , получит он неустойку по контракту НЕмаленькую и пойдет спокойно какой-нибудь Енисей тренировать .
Если человек хочет тренировать Спартак , он должен иметь железный характер и железные яйца , уметь гнуть свою линию , не поддаваться давлению .


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#37  Sashass   (Сегодня, 21:50)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Бедный Леонид Арнольдович, подобрал ненужный никому объект, поставил на кон всё своё состояние, и в благодарность получил вот ЭТО.

этот объект он к золоту привёл, потратив на судейский корпус последнюю заначку, теперь отбить никак не может затраты...сегодняшение судьи не по карману....а ЭТИ...свиньи
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#36  DMS  Советский союз (Сегодня, 21:49)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
smile Ещё недавно 9/10 местной поросни его Конаном звали, а сейчас как только не опускают... Ну свиньи...
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#35  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:48)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Но сейчас,чисто по-человечески, стало жалко его.Ведь если уберут его из "Спартака",который он всю жизнь мечтал тренировать,никто же его больше никуда не возьмет.

ну хз
Валеру же взяли, даже после всех его Майкопов...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#34  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:47)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Бриг
Зря, на Кононова батон крошите smirk В принципе тренер хороший, не хуже итальянца,но лучше Аленичева, прижиться в Спартаке просто не может..ищет...пытается слепить команду из того что есть,но не очень получается...Опять же какие-то конфликты...Попал как кур в ощип..Видимо, до конца сезона доработает и Федун с ним распрощается..Хотя по большому счету Спартаку с Федуном надо распрощаться..


Никогда Кононов как тренер мне не нравился. Вечно стоит как опплеваный цыпленокс жалобным взглядом. Но сейчас,чисто по-человечески, стало жалко его.Ведь если уберут его из "Спартака",который он всю жизнь мечтал тренировать,никто же его больше никуда не возьмет.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#33  Blessing  Спб (Сегодня, 21:44)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Убирайся! Вместе с ублюдком Пиздуном и всей его шушерой!

Бедный Леонид Арнольдович, подобрал ненужный никому объект, поставил на кон всё своё состояние, и в благодарность получил вот ЭТО.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#32  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:40)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Thor
Мямлю на выход , вместе с федуновскими "эффективными менеджерами" Измайловым , Родионовым , братиком и т.д.

Федуна прежде всего, а там и этих уберут!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#31  Blessing  Спб (Сегодня, 21:40)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Вместо, того, чтобы выпустить единственного игрока в команде, который может отдать пас - Фернандо,выпустил всю куету

Сумма кует, равно писдатость. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#30  Бриг   (Сегодня, 21:40)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Зря, на Кононова батон крошите smirk В принципе тренер хороший, не хуже итальянца,но лучше Аленичева, прижиться в Спартаке просто не может..ищет...пытается слепить команду из того что есть,но не очень получается...Опять же какие-то конфликты...Попал как кур в ощип..Видимо, до конца сезона доработает и Федун с ним распрощается..Хотя по большому счету Спартаку с Федуном надо распрощаться..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#29  Blessing  Спб (Сегодня, 21:38)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Я сразу сказал, что он соплежуй и толку от него не будет. sunglasses

Зачем так строго, если ему всё время попадаются такие сильные соперники.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#28  Thor   (Сегодня, 21:38)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мямлю на выход , вместе с федуновскими "эффективными менеджерами" Измайловым , Родионовым , братиком и т.д.


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#27  Брюзга  Рязань (Сегодня, 21:35)
  • +5
  •  (7)

Я сразу сказал, что он соплежуй и толку от него не будет. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#26  Egg  mars (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ни куя кроме промаха Зобнина Спартак не создал.Кононов вешает всем лапшу а сам то нулевой.Ничего он не внес своего в игру кроме вялости которая у него всегда на морде.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#25  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (6)

Цитата: VS1976
Убирайся! Вместе с ублюдком Пиздуном и всей его шушерой!


фидун сцука убирайся!


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#24  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 21:26)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да уйди уже, тряпка.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#23  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:25)
  • +3
  •  (5)

Какие моменты...Спартак сдувается после перерыва...ФИЗИКА НЕ КАКАЯ...у Вас был зимний период ...всё можно было сделать...Спартак ни КАКОЙ...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#22  Миша Люберцы   (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Вместо, того, чтобы выпустить единственного игрока в команде, который может отдать пас - Фернандо,выпустил всю куету : Андриано, Мельгорехо,Хани, Ломовицкого, Мелкадзе, Глушака. Кононов, просто - дебил. Почему 70 процентов, не меньше - пасы идут, не вперед, а назад ? Ты в состоянии, открыть свой рот и подсказать этой куете, что это не футбол, а клоунада ? Этот Кононов- мудик, тоже поплыл , как и вся команда.Вся беда Спартака, что на команду Федун забил - куй...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#21  zloy   (Сегодня, 21:23)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Барселона»
Irbis,
кричал ваш кондом бзюбо
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#20  Irbis   (Сегодня, 21:22)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Александр,
Про Эмери вы так же кричали бездарность ))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#19  F.Totti.   (Сегодня, 21:22)
  • +1
  •  (13)

Выкиньте уже это говнище из Спартака,мямля и размазня поперечно задовая
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#18  zloy   (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Шмайхель
На.уй этого петуха с горбатой горы . Разные были тренеры у Спартака,но это - какое-то чмо сиплоголосое.

бесит его прикид типа олимпийки на пиджак

Sashass,
у вас такой же
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#17  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 21:18)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Долбоеб


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#16  AndNow60  Карелия (Сегодня, 21:18)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Какое руководство - такой и тренер-ш***а.


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#15  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 21:18)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
У нас не хватило тренера, команды и понимающих чего от них хотят игроков...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#14  Critique   (Сегодня, 21:18)
  • +3
  •  (3)

- Инициативу мы не упускали - упустили игрока со стандарта. Потом получился гол

Может пора переходить на зонную защиту, как большинство ведущих европейских клубов?
Слишком часто пропускаем со стандартов и угловых.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#13  Realist2000   (Сегодня, 21:18)
  • +2
  •  (4)

Нет КОМАНДЫ-есть набор игроков и в этом все причины неудач.Виновно все руководство от федуна до Кононова.Федун купил бренд и больше ему ничего не надо - у него минимальная заинтересованность в результате.Лукойл заполучил,благодаря этой покупке,Тушино.А когда нет руководства,то и результат может прийти только случайно. И,похоже,алекперов что-то еще хочет приобрести,поэтому команда еще не продается. А Кононову,похоже не хватает жесткости,чтобы ЗАСТАВИТЬ игроков показывать то,на что они способны.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#12  Sashass   (Сегодня, 21:17)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: лад
Спартак подобрал тренера, которого забраковал Краснодар. Неужели именитый клуб достоин такого?

именитый - нет...поэтому он в свинарне
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
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