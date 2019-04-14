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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Андрей Червиченко: мне кажется, что у Кононова нет духа победителя

Андрей Червиченко: мне кажется, что у Кононова нет духа победителя Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (1:2) в 23-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

В последних играх "Спартак" довольно лихо начинает, реально загоняет соперника, причём от матча к матчу команду хватает на всё большее количество времени, и даже пропущенный мяч не сломал и не помешал москвичам. Но как только они сравняли счёт - "Спартак" как подменили и больше команда ничего интересного не показала. А "Ростов" сыграл в тренерский матч, чётко выполнив указания наставника и постоянно ловил гостей на контратаках, счёт мог быть и большим.

И как мне кажется, футболисты "красно-белых" слишком много сил тратят на споры с арбитрами, на постоянные валяния, Луис Адриано так вообще истерит регулярно. И я не пойму почему тренер своих подопечных об этом не предупредит. Возможно, сам просто этого не понимает. Это сильно отвлекает "Спартак" и надежда на помощь арбитра расхолаживает футболистов. Слишком много внимания уделяют игроки "Спартака" посторонним вещам. Нужно концентрироваться на игре, а они сосредотачиваются на спорах и прочих вещах. Складывается ощущение, что у игроков нет желания забить, зато есть желание упасть и, таким образом, получить помощь от судей.

- О "Ростове":

Хорошая команда, выстроенная главным тренером. А если взять возможности и отдачу этого клуба, то "Ростов" вообще лидер чемпионата. Скромный бюджет, но очень хорошая игра, самоокупаемость... если это не образец, то это то к чему должны стремиться даже самые благополучные клубы Премьер-Лиги.

- О положении "Спартака" в турнирной таблице:

Я уже несколько туров говорю о том, что пребывание "красно-белых" в зоне Лиги Европы тоже стоит под вопросом. Но у "Спартака" очень лёгкий финиш, в последних матчах мало кто должен оказать сопротивление. Хотя, как показывает практика, именно в подобных встречах "Спартак" почему-то и спотыкается. Однако шансов на сохранение путёвки в Лигу Европы всё равно много, потому что соперников по календарю практически не осталось.

- О будущем Олега Кононова в "Спартаке":

Считаю, что его вообще назначать в команду было ошибкой. Но увольнение сейчас... "Спартак", конечно, в последнее время славится алогичными поступками, но какой смысл убирать человека сейчас? Нужно дать ему доработать, не пороть горячку, а затем спокойно думать. Я не могу сказать, что Кононов прямо очень плох, но мне кажется, что нет у него духа победителя.
Теги: Спартак Червиченко Ростов
Сегодня, 21:54
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(4)
#5  pisto   (Сегодня, 22:18)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Куда девался Кононов "Катарского разлива".

Там еще багаж Аленичева помогал
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Куда девался Кононов "Катарского разлива".
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Sashass   (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Не люблю такие его вью, без "любви", без вдохновения.

это навскидку...завтра подлюбит smirk
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 22:06)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не люблю такие его вью, без "любви", без вдохновения...


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 22:02)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Я думал Адриано пену в пароксизме припадка пустит на ровном месте ! smirk
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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