Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Червиченко: мне кажется, что у Кононова нет духа победителя
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (1:2) в 23-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
В последних играх "Спартак" довольно лихо начинает, реально загоняет соперника, причём от матча к матчу команду хватает на всё большее количество времени, и даже пропущенный мяч не сломал и не помешал москвичам. Но как только они сравняли счёт - "Спартак" как подменили и больше команда ничего интересного не показала. А "Ростов" сыграл в тренерский матч, чётко выполнив указания наставника и постоянно ловил гостей на контратаках, счёт мог быть и большим.
И как мне кажется, футболисты "красно-белых" слишком много сил тратят на споры с арбитрами, на постоянные валяния, Луис Адриано так вообще истерит регулярно. И я не пойму почему тренер своих подопечных об этом не предупредит. Возможно, сам просто этого не понимает. Это сильно отвлекает "Спартак" и надежда на помощь арбитра расхолаживает футболистов. Слишком много внимания уделяют игроки "Спартака" посторонним вещам. Нужно концентрироваться на игре, а они сосредотачиваются на спорах и прочих вещах. Складывается ощущение, что у игроков нет желания забить, зато есть желание упасть и, таким образом, получить помощь от судей.
- О "Ростове":
Хорошая команда, выстроенная главным тренером. А если взять возможности и отдачу этого клуба, то "Ростов" вообще лидер чемпионата. Скромный бюджет, но очень хорошая игра, самоокупаемость... если это не образец, то это то к чему должны стремиться даже самые благополучные клубы Премьер-Лиги.
- О положении "Спартака" в турнирной таблице:
Я уже несколько туров говорю о том, что пребывание "красно-белых" в зоне Лиги Европы тоже стоит под вопросом. Но у "Спартака" очень лёгкий финиш, в последних матчах мало кто должен оказать сопротивление. Хотя, как показывает практика, именно в подобных встречах "Спартак" почему-то и спотыкается. Однако шансов на сохранение путёвки в Лигу Европы всё равно много, потому что соперников по календарю практически не осталось.
- О будущем Олега Кононова в "Спартаке":
Считаю, что его вообще назначать в команду было ошибкой. Но увольнение сейчас... "Спартак", конечно, в последнее время славится алогичными поступками, но какой смысл убирать человека сейчас? Нужно дать ему доработать, не пороть горячку, а затем спокойно думать. Я не могу сказать, что Кононов прямо очень плох, но мне кажется, что нет у него духа победителя.
- О матче:
В последних играх "Спартак" довольно лихо начинает, реально загоняет соперника, причём от матча к матчу команду хватает на всё большее количество времени, и даже пропущенный мяч не сломал и не помешал москвичам. Но как только они сравняли счёт - "Спартак" как подменили и больше команда ничего интересного не показала. А "Ростов" сыграл в тренерский матч, чётко выполнив указания наставника и постоянно ловил гостей на контратаках, счёт мог быть и большим.
И как мне кажется, футболисты "красно-белых" слишком много сил тратят на споры с арбитрами, на постоянные валяния, Луис Адриано так вообще истерит регулярно. И я не пойму почему тренер своих подопечных об этом не предупредит. Возможно, сам просто этого не понимает. Это сильно отвлекает "Спартак" и надежда на помощь арбитра расхолаживает футболистов. Слишком много внимания уделяют игроки "Спартака" посторонним вещам. Нужно концентрироваться на игре, а они сосредотачиваются на спорах и прочих вещах. Складывается ощущение, что у игроков нет желания забить, зато есть желание упасть и, таким образом, получить помощь от судей.
- О "Ростове":
Хорошая команда, выстроенная главным тренером. А если взять возможности и отдачу этого клуба, то "Ростов" вообще лидер чемпионата. Скромный бюджет, но очень хорошая игра, самоокупаемость... если это не образец, то это то к чему должны стремиться даже самые благополучные клубы Премьер-Лиги.
- О положении "Спартака" в турнирной таблице:
Я уже несколько туров говорю о том, что пребывание "красно-белых" в зоне Лиги Европы тоже стоит под вопросом. Но у "Спартака" очень лёгкий финиш, в последних матчах мало кто должен оказать сопротивление. Хотя, как показывает практика, именно в подобных встречах "Спартак" почему-то и спотыкается. Однако шансов на сохранение путёвки в Лигу Европы всё равно много, потому что соперников по календарю практически не осталось.
- О будущем Олега Кононова в "Спартаке":
Считаю, что его вообще назначать в команду было ошибкой. Но увольнение сейчас... "Спартак", конечно, в последнее время славится алогичными поступками, но какой смысл убирать человека сейчас? Нужно дать ему доработать, не пороть горячку, а затем спокойно думать. Я не могу сказать, что Кононов прямо очень плох, но мне кажется, что нет у него духа победителя.
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