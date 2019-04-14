Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
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"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче
Тренерские решения и задумки Валерия Карпина принесли победу "Ростову" и сделали отрыв между "Спартаком" и первым местом равным 12-ти очкам. Rusfootball.info разбирает, анализирует и рассуждает о главном матче 23-го тура Премьер-Лиги.
Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
"Ростов" оформил атмосферу матча в стиле "Игры престолов". Это было восхитительно
Первым делом сегодня хочется отметить фантастическую атмосферу, которую удалось создать организаторам матча. Идея со стилизацией под "Игру престолов" была шикарна еще на стадии задумки и, что особенно радостно, была крайне качественно реализована. "Ростов" надлежащим образом оформил пространство вокруг и внутри стадиона, а также подготовил несколько особенных сюрпризов. Так, например, все объявления вместо обычного диктора делал специально приглашенный артист, озвучивавший в известном сериале Тириона Ланнистера. При этом заслуженный артист России Михаил Черняк говорил особенным образом построенные фразы, которые переносили публику в атмосферу кино.
Помимо этого, "ростовчане" уделили особое внимание и мелочам. В частности, болельщики из Ростова-на-Дону сообщают, что восхищаются даже такими вещами, как специально выпущенные кружки с надписью "Красно-белые ходоки против ВАЛЕРИЙской стали". В общем говоря, "Ростов" и его PR-служба в очередной раз показали себя настоящими красавчиками и заслужили большое уважение. Когда футбол подается в такой крутой обертке, на него хочется ходить еще больше и на него хочется смотреть даже под дождем.
Фото: sports.ru
Победу "Ростову" принесли решения Карпина во время игры...
Возможно, и футболисты при таком антураже чувствуют себя более уверенно и не нуждаются в дополнительной мотивации. После матча Валерий Карпин заявил, что ему даже пришлось немного успокаивать своих футболистов в перерыве, поскольку они были слишком эмоциональны. В этом, кстати, тоже вклад тренера в сегодняшнюю победу. И не самый весомый только лишь по той причине, что более значимым оказались тактические решения Валерия Георгиевича.
Конечно, главным образом к ним относятся замены, которые он сделал по ходу встречи. Выход Шомуродова позволил "Ростову" прибавить в игре в атаке практически сразу же. Случился момент, когда Эльдор, стянув на себя внимание защитников, освободил место для удара Паршивлюка. Затем игрок сборной Узбекистана хорошо нашел возможность пробить после подачи углового. А вишенкой на торте стал второй гол "ростовчан", в котором форвардом оказался тем самым мастером, нанесшим решающий удар.
При этом мы должны отметить и своевременную реакцию Карпина на излишнюю эмоциональность Глебова. Молодой полузащитник завелся ближе к концовке матча и имел все шансы нарваться на вторую желтую карточку. Валерий Георгиевич незамедлительно заменил его на Зуева.
... а также задумки и наработки до матча
Еще одно важное решение тренера случилось перед матчем. Карпин отправил в защиту Гацкана. Для кого-то это могло показаться неожиданным, но на самом деле позиция центрального защитника не совсем чужая для легенды ростовского клуба. Как минимум по одному разу за сезон мы видим, как Александру приходится опускаться ниже, чтобы закрыть зону, в которой возникла нехватка игроков. Может быть, сегодня он не был идеален, но в большинстве своем с поставленными перед ним задачами он справился хорошо. К тому же отметился забитым голом.
Про него мы поговорим отдельно. Ведь первый мяч в исполнении "Ростова" стал следствием наработок, которым явно уделяется значительное внимание на тренировках, что, безусловно, относится к заслугам Карпина. Итак, что же было в той ситуации? Мы видим, что в штрафной "Спартака" располагается только один игрок "Ростова", а еще шесть будут забегать внутрь прямоугольника на скорости. Далее следует отличная подача на ближний угол вратарской, откуда Норманн прокидывает мяч на дальнюю штангу, куда, как и задумано, уже прибежал Гацкан. Отличный розыгрыш, заслуженный гол.
"Спартак" подвели реализация и плохая игра отдельных защитников
Конечно, мы не имеем права говорить о заслугах "ростовчан", забывая о недоработках со стороны "спартаковцев". Тем более что они сегодня были в достаточно большом количестве. Например, вновь не лучшим образом проявил себя Жиго, который не смог оказать сопротивление ни Гацкану в эпизоде с первым голом, ни Шомуродову в эпизоде со вторым взятием ворот. В атаке, с одной стороны, "Спартак" на протяжении большей части матча владел мячом и инициативой. Но, с другой стороны, зачастую дело скатывалось к перепасовке, не приводившей к опасным моментам. Команде Кононова не хватало креатива.
Единственным глобальным исключением стало начало матча, когда "спартаковцы" практически рвали и метали. В первые минуты они проводили по-настоящему острые атаки, которые могли дать им задел в виде забитых голов. Но этого не случилось из-за слабой реализации. Один только Мельгарехо мог отличиться несколько раз, но постоянно упускал свои шансы. Парагваец, правда, все правильно сделал в эпизоде с голом "Спартака", совершив хороший проход и отдав голевую передачу. Но для команды, конечно, было бы лучше, если он сделал это, имея на своем счету хотя бы один забитый в начале игры мяч.
Еременко доказал, что для "Спартака" было бы лучше оставить его в команде
Встреча "Ростова" и "Спартака" не может обойтись без темы противостояния экс-"красно-белых" и их бывшего клуба. В нынешнем составе "ростовчан" практически половина игроков и главный тренер имели в свое время трудовые отношения со столичным клубом. Тем не менее, наиболее интересно было последить за Романом Еременко, от которого "Спартак" отказался этой зимой. Как выяснилось сегодня, лучше бы финский полузащитник остался в команде Кононова. В таком случае он как минимум не помог бы "Ростову" победить.
Да, игра Еременко не была однородно органичной на протяжении всей встречи. Были моменты, когда он был в тени или отмечался не очень удачными действиями. Но хорошего атакующего игрока славят все-таки его достижения. А у Романа их сегодня по меньшей мере два. Голевая передача на Шомуродова - первое. Важнейшее участие в атаке, приведшей в конечном итоге ко второму голу - второе. Да, именно Еременко шикарным пасом разогнал наступление "Ростова", которое закончилось угловым и отлично разыгранной комбинацией.
Таким образом, оказавшийся не нужным "красно-белым" игрок, по сути, выбил свою бывшую команды из борьбы за чемпионство. Думаю, вы не будете спорить с тем, что "Спартаку" уже не догнать "Зенит" в этом сезоне.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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