"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче

Тренерские решения и задумки Валерия Карпина принесли победу "Ростову" и сделали отрыв между "Спартаком" и первым местом равным 12-ти очкам. Rusfootball.info разбирает, анализирует и рассуждает о главном матче 23-го тура Премьер-Лиги. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

"Ростов" оформил атмосферу матча в стиле "Игры престолов". Это было восхитительно

Победу "Ростову" принесли решения Карпина во время игры...

... а также задумки и наработки до матча

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