Лидерство «Спартака» и «Зенита», «Краснодар» против «Динамо», последние шансы ЦСКА и «Локо». Расклады Кубка России

Всё, что вам необходимо знать о турнирном положении и задачах команд во всех группах Пути РПЛ Кубка России - 2026/2027 перед началом 5 тура.

Группа A: «Спартак», «Оренбург», «Рубин», «Родина»

Группа B: «Динамо» М, «Краснодар», «Факел», «Ахмат»

Группа C: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Мх

Группа D: «Ростов», «Акрон», ЦСКА, «Локомотив»

Групповой этап Пути РПЛ Кубка России выходит на финишную прямую – с 27 по 29 октября состоится его пятый тур. Каким задачи ждут клубы в оставшихся играх, когда пройдут матчи и где их смотреть – читайте в материалеНабиравший очки во всех четырёх матчах «Спартак» лидирует в группе, но пока гарантировал себе только абстрактный плей-офф без конкретной сетки. Ранее обыгравший москвичей по пенальти «Рубин» математически может отыграть шесть очков отставания и оказаться выше по личным встречам, а идущий пока вторым «Оренбург» является уникальным для этого сезона обладателем такого бонуса, как домашние игры в двух заключительных турах.В реальности, однако, вероятнее дуэль за первое место между красно-белыми и «газовиками» – заочная в пятом туре и, возможно, очная в Оренбурге в шестом. За «Спартаком» три очка форы и успех в первом круге со счётом 5:1, так что домашняя победа над «Рубином» в основное время почти гарантирует команде Хуана Карседо итоговое лидерство.«Рубин» и «Родина» с их тренерской чехардой и незавидным положением в РПЛ вряд ли будут гнаться за верхней сеткой плей-офф – тем более, что столичному клубу с последнего места, в противовес южноуральцам, предстоит дважды сыграть в гостях. (Примечательно, что такие кунштюки на концовку календарь текущего розыгрыша выкинул только с «Оренбургом» и «Родиной» – остальные 14 команд РПЛ сбалансированно играют по одному разу дома и на выезде.) Решающим для определения делегата в Путь регионов и вылетающего сразу из группы неудачника обещает стать очный матч 6 тура в Казани.В таблице группы B есть коварная обманка: «Факел» при равенстве очков стоит выше «Ахмата», хотя проиграл ему очный матч со счётом 1:2. Дело в том, что по действующему регламенту турнира критерий личных встреч длятаблиц не принимается во внимание, а при равенстве побед в основное время у воронежцев лучше разница мячей. Однако – следите за руками! – длятаблицы личные встречи при равенстве очков остаются главным критерием! Так что текущее превосходство «Факела» – иллюзия, которая при равных с грозненцами очках в последних турах и неотыгрыше поражения в «личке» испарится с финальным свистком заключительной игры 26 ноября. Болельщики из Воронежа, учитывайте! В чём цель такого нововведения – вопрос открытый; вероятно, ещё больше заморочить голову любителям футбола (как будто тем мало пассивных офсайдов, «рук в естественном положении» и «недостаточных контактов»).И здесь лидер группы, которым является московское «Динамо», пока не обеспечил себе верхнюю сетку плей-офф (забегая вперёд – этого пока не удалось ни одному участнику турнира). Но с лёгкостью решит эту задачу, набрав в двух матчах хотя бы два очка; а выездной победой над «Краснодаром» в основное время, если такая состоится, гарантирует себе сразу и первое место. «Быкам», напротив, нужно брать с бело-голубыми побольше очков в борьбе как за лидерство, так и просто за верхнюю сетку плей-офф: «Факел» и «Ахмат» мало того, что наступают на пятки, так ещё и играют друг с другом – а значит, кто-то из них точно что-то наберёт. При этом Воронежу нельзя проигрывать в основное – это с большой вероятностью лишит его всех шансов на выход из группы хоть в какой-нибудь плей-офф.Хотя «Зенит» тоже ещё не гарантировал себе 1/8 финала Пути РПЛ (да, теперь бывший четвертьфинал сетки называется так, более соответствуя фактической сути стадии), его положение выглядит безоблачным – пара набранных очков обеспечит итоговое первенство, а может хватить и просто потерь очков «Крыльями Советов» и «Балтикой». У махачкалинского «Динамо» аналогичная ситуация, но со знаком минус – чтобы выбраться из капитального подвала, нужны не только свои полновесные победы над обоими достижимыми конкурентами, но и их поражения (желательно в основное время) от петербуржцев.Однако главной интригой квартета выглядит заочная гонка за Путь РПЛ между калининградцами и самарцами: у обоих поровну очков в таблице и по матчу с лидером и аутсайдером в календаре, личные встречи в пользу «Балтики» (2:0, 0:0, пен. 3:5).Группа D – самая сенсационная и интригующая с точки зрения общей ситуации. Бумажные фавориты ЦСКА и «Локомотив» так провалили старт, что уже ни при каких раскладах не смогут вместе выйти в Путь РПЛ – и нельзя исключать, что не смогут и по отдельности. «Ростов», хоть и получил в 4 туре увесистую плюху 0:4 от «армейцев», сохранил лидерство благодаря стопроцентному результату в первом круге. «Акрон», поначалу прибитый такими же четырьмя безответными мячами от дончан, затем неожиданно обыграл красно-синих в основное время и дважды «железнодорожников» по пенальти.Жёлто-синим для фиксации своей победы в группе достаточно в 5 туре выиграть дома у тольяттинцев, а если не получится – в запасе будет выезд в Москву к рассыпающемуся «Локо», который они только что качественно обыграли в РПЛ. «Акрон», если не срастётся борьба за первую строчку в Ростове-на-Дону, в заключительном матче сразится дома с ЦСКА за верхнюю сетку плей-офф. Красно-синие примут «Локомотив» на «ВЭБ-Арене» – эта игра определит абсолютного неудачника группы и столичную команду, которая в последнем туре поборется с регионами, чтобы избежать Пути регионов.