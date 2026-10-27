Английский футболист стал лучшим нападающим 2026 года

Стал известен лучший нападающий по итогам 2026 года.

Фото: O Globo

Форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн признан лучшим нападающим по итогам 2026 года. Напомним, что по итогам прошлого сезона он стал чемпионом Германии и дошел до полуфинала чемпионата мира-2026 со сборной Англии и завоевал бронзовые медали.



Всего в прошлом сезоне Кейн провел за мюнхенцев во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 61 забитый мяч и 7 результативных передач. Рыночная стоимость 33-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.