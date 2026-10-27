Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
2 - 1 2 1
Спартак КостромаЗавершен

Английский футболист стал лучшим нападающим 2026 года

Стал известен лучший нападающий по итогам 2026 года.
Фото: O Globo
Форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн признан лучшим нападающим по итогам 2026 года. Напомним, что по итогам прошлого сезона он стал чемпионом Германии и дошел до полуфинала чемпионата мира-2026 со сборной Англии и завоевал бронзовые медали.

Всего в прошлом сезоне Кейн провел за мюнхенцев во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 61 забитый мяч и 7 результативных передач. Рыночная стоимость 33-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится