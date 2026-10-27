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Стал известен обладатель "Золотого мяча" - 2026

Стал известен лучший футболист по итогам 2026 года.
Фото: Ballon D`or
Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн получил "Золотой мяч" - 2026. Ранее форвард также был признан лучшим нападающим по итогам прошлого сезона.

Напомним, что по итогам прошлого сезона он стал чемпионом Германии и дошел до полуфинала чемпионата мира-2026 со сборной Англии и завоевал бронзовые медали. Всего в прошлом сезоне Кейн провел за мюнхенцев во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 61 забитый мяч и 7 результативных передач. Рыночная стоимость 33-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.

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