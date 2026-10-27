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Российский тренер проанализировал, что не получилось у "Спартака" в матче с ЦСКА

Экс-тренер "Ахмата" Сергей Ташуев объяснил, что не получилось у "Спартака" в матче с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Ташуева, "Спартак" плохо подготовился к матчу с ЦСКА.

- "Спартак" откровенно плохо подготовился к матчу с ЦСКА. Команда играла абсолютно по тем же лекалам, что и всегда.

В таких статусных и принципиальных матчах необходимо предлагать что-то новое, готовить тактические сюрпризы для оппонента, а спартаковцы вышли с привычными заготовками, - сказал Ташуев в эфире "Матч ТВ".

В 12 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал домашнюю победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками и отстает от лидирующего "Зенита" на два балла. Красно-белые занимают пятое место с 23 баллами.

Напомним, что этим летом "армейцы" назначили Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера, ранее он входил в тренерский штаб основной команды, а также возглавлял молодежку красно-синих.

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