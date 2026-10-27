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Савельев: расстроился, что мой рекорд в дерби побили, но радует, что он остался у ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Александр Савельев высказался о самом быстром забитом мяче в истории матчей ЦСКА и "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Савельева, он расстроился, что его рекорд побили, но рад, что это сделал футболист ЦСКА.

- Откровенно говоря, расстроился, что мой рекорд побили.

Не очень приятно, когда такое происходит, но это жизнь, ничего не поделаешь. Меня только одно порадовало: рекорд остался у ЦСКА, а не перешёл на другую сторону (смеётся), - приводит слова Савельева "Матч ТВ".

Александр Савельев, выступавший ранее за ЦСКА, в 2000 году забил московскому "Спартаку" через 42 секунды после стартового свистка - его гол был самым быстрым в истории очных встреч этих команд. В воскресенье, 25 октября, рекорд Савельева побил Кирилл Глебов, поразивший ворота красно-белых на 33 секунде.

В 12 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал домашнюю победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками и отстает от лидирующего "Зенита" на два балла. Красно-белые занимают пятое место с 23 баллами.

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