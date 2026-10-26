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Официально: стал известен лучший молодой игрок 2026 года

Объявлен лучший молодой футболист 2026 года.
Фото: Globl Look Press
В эти минуты проходит церемония вручения "Золотого мяча" в Лондоне. Стал известен лучший молодой игрок 2026 года - им стал Ламин Ямаль, полузащитник "Барселоны". Он завоевал эту награду в третий раз кряду.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за каталонцев во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и десять голевых передач. Рыночная стоимость 19-летнего испанца оценивается в 220 миллионов евро, он является действующим чемпионом мира.

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