Официально: стал известен лучший молодой игрок 2026 года

Объявлен лучший молодой футболист 2026 года.

Фото: Globl Look Press

В эти минуты проходит церемония вручения "Золотого мяча" в Лондоне. Стал известен лучший молодой игрок 2026 года - им стал Ламин Ямаль, полузащитник "Барселоны". Он завоевал эту награду в третий раз кряду.



В нынешнем сезоне Ямаль провел за каталонцев во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и десять голевых передач. Рыночная стоимость 19-летнего испанца оценивается в 220 миллионов евро, он является действующим чемпионом мира.