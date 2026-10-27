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Широков оценил футбол "Зенита": никакой фееричной игры

Экс-футболист сборной России Роман Широков оценил игру "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Широкова, "Зенит" не показывает фееричной игры.

- Для меня разговоры про настрой дико звучат, честно говоря. Как не настроиться? Они даже не на первом месте были.
Никакой фееричной игры "Зенит" не показывает, давайте честно, - сказал Широков в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"

После 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Суммарно петербуржцы забили 27 мячей в 12 матчах - это лучший показатель на этой дистанции.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России.

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