Широков оценил футбол "Зенита": никакой фееричной игры

- Для меня разговоры про настрой дико звучат, честно говоря. Как не настроиться? Они даже не на первом месте были.
Никакой фееричной игры "Зенит" не показывает, давайте честно, - сказал Широков в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
После 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Суммарно петербуржцы забили 27 мячей в 12 матчах - это лучший показатель на этой дистанции.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России.