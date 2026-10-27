"Факел" - "Ахмат": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

Сегодня, 27 октября, воронежский "Факел" примет на своем стадионе грозненский "Ахмат" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После четырех сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в квартете В с 4 набранными очками, грозненцы располагаются на предпоследней строчке с таким же количеством баллов в своем активе.
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Фото: ФК "Ахмат"