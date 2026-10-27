Объявлен лучший тренер по итогам сезона-2025/26

Стал известен лучший тренер 2026 года.

Фото: GLobal Look Press

Наставник национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером по итогам минувшего сезона. Напомним, что летом этого года "красная фурия" стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Аргентину. Также под его руководством испанцы стали чемпионами Европы в 2024 году и выиграли Лигу наций УЕФА.



Ранее де ла Фуэнте работал в молодежной сборной Испании, а также возглавлял "Алавес" и "Атлетик" Бильбао.