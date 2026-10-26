Ташуев - о ситуации с Глушенковым и сборной России: это неправильно

- Мы не знаем до конца нюансы. Если у Глушенкова нет желания ехать в сборную, то это неправильно.
Но вдруг у него есть веские причины. Каждый матч за национальную сборную идёт в копилочку, приезжать в её расположение — честь, - цитирует Глушенкова "Совспорт".
Сегодня, 26 октября, стал известен расширенный состав национальной команды России на ноябрьские сборы, в него не вошел вингер петербургского "Зенит" Максим Глушенков. Сообщалось, что футболист сам просил тренерский штаб не вызывать его в расположение сборной после матча с Нигерией.
В нынешнем сезоне Глушенков вышел на поле в 13 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.