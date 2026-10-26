Ташуев - о ситуации с Глушенковым и сборной России: это неправильно

Российский тренер Сергей Ташуев отреагировал на информацию о том, что Максим Глушенков не захотел ехать в сборную России.

Фото: ФК "Зенит"





- Мы не знаем до конца нюансы. Если у Глушенкова нет желания ехать в сборную, то это неправильно.

Но вдруг у него есть веские причины. Каждый матч за национальную сборную идёт в копилочку, приезжать в её расположение — честь, - цитирует Глушенкова



Сегодня, 26 октября, стал известен расширенный состав национальной команды России на ноябрьские сборы, в него не вошел вингер петербургского "



В нынешнем сезоне Глушенков вышел на поле в 13 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи. По словам Ташуева, нежелание Глушенкова ехать в сборную - это неправильно.Но вдруг у него есть веские причины. Каждый матч за национальную сборную идёт в копилочку, приезжать в её расположение — честь, - цитирует Глушенкова "Совспорт" Сегодня, 26 октября, стал известен расширенный состав национальной команды России на ноябрьские сборы, в него не вошел вингер петербургского " Зенит " Максим Глушенков. Сообщалось, что футболист сам просил тренерский штаб не вызывать его в расположение сборной после матча с Нигерией.В нынешнем сезоне Глушенков вышел на поле в 13 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.